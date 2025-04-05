У разі візиту до Бельгії прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, влада країни не арештовуватиме його за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), хоча і є його членом.

Таке припущення в інтерв'ю телеканалу VRT зробив очільник бельгійського уряду Барт де Вевер.

Премʼєр Бельгії прокоментував візит Нетаньягу до Угорщини, яка після цього оголосила про початок виходу з МКС.

За словами де Вевера, хоча й не всі європейські країни ставляться до ізраїльського очільника уряду з такою ж симпатією, як Угорщина, більшість з них, на його думку, — не заарештують Нетаньягу.

"Існує таке поняття, як realpolitik. У контексті realpolitik практичні міркування переважають над етичними міркуваннями. Я не думаю, що є хоч одна європейська країна, яка б заарештувала Нетаньягу, якби він туди приїхав. Франція, наприклад, не заарештувала б, і я не думаю, що ми теж", – додав він", – пояснив бельгійський прем'єр.

Водночас в опозиційній партії Groen заявили, що де Вевер своїми коментарями щодо Нетаньягу поставив Бельгію поза верховенством міжнародного права. Крім того, як там стверджують, прем’єр-міністр не обговорював свою позицію з федеральним урядом країни до цього інтерв’ю.

3 квітня Нетаньягу приземлилися в Будапешті попри ордер на його арешт, виданий МКС. Угорщина є членом Міжнародного кримінального суду і зобов'язана виконати ордер на арешт. Однак, як і очікувалося, прем'єра зустріла військова почесна варта, а потім без інцидентів до готелю його супроводив конвой.

Згодом стало відомо, що керівник апарату уряду країни Гергелі Гульяс повідомив, що Угорщина офіційно виходить з Міжнародного кримінального суду.

Що відомо про ордер МКС на арешт Нетаньягу

21 листопада 2024 року МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галланта. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів у Секторі Гази. Також ордер на арешт видано на лідера військового крила ХАМАСу Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, відомого як Мухаммед Дейф. У серпні 2024 року ЦАХАЛ заявив про загибель Дейфа внаслідок удару по району Хан-Юніс.

Тепер країни, які ратифікували Римський статус МКС, зобов'язані арештувати Нетаньягу та Галланта у разі їх приїзду. Додамо, що Римський статут підписали 137 країн, а ратифікували 123 держави.

Члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі МКС у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Тодішній президент США Джо Байден назвав обурливими ордери МКС на арешт Нетаньягу та Галланта.

Низка країн, зокрема Канада, Британія, Литва заявили, що виконають рішення МКС.