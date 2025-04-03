Податкові надходження Росії від нафти та газу у березні 2025 року знизилися на 17% і склали 1,08 трильйона рублів. Це стало наслідком скорочення виробництва та падіння світових цін на сиру нафту.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні розрахунки на основі даних Міністерство фінансів РФ.

Майже 89% доходів від нафтогазової галузі у березні принесла нафта і продукти її переробки.

Світові ціни на сиру нафту впали через уповільнення попиту в Китаї, зростання пропозиції з Північної та Південної Америки, а також посилення тарифної політики президента США Дональда Трампа.

У лютому Центральний банк Росії прогнозував середню ціну нафти Urals у 2025 році на рівні 65 доларів за барель, а в наступні два роки — 60 доларів. Однак тепер ймовірність падіння цін зросла, пише видання.

У лютому, за даними Міністерства фінансів РФ, середня ціна Urals склала 61,69 долара за барель, що майже на 10% менше, ніж рік тому.

Крім того, Росія зменшила видобуток, щоб відповідати квотам Організації країн екпортерів нафти, що спричинило зменшення податкових надходжень.

Додатковий удар по бюджету завдали субсидії нафтопереробникам: уряд виплатив 100,3 мільярдів рублів виробникам бензину та дизелю, щоб ті продавали паливо на внутрішньому ринку.

Окрім того, доходи від газової промисловості впали майже на третину, до 124,5 мільярдів рублів (1,56 мільярдів доларів) у березні. Це пов’язано зі скороченням виробництва та зменшенням трубопровідного експорту до Європи після завершення транзитної угоди з Україною.