Трамп заявив, що нові мита дозволять США залучити інвестицій на $6-7 трлн

Президент США Дональд Трамп вважає, що основні котирування на американському фондовому ринку в перспективі зростатимуть завдяки впровадженню Вашингтоном нових мит. За його словами, ці заходи дозволять залучити інвестиції обсягом $6-7 трильйонів.

По це Трамп заявив, покидаючи Білий дім.

"Я думаю, що все йде дуже добре. Це була операція, як коли пацієнта оперують, і це дуже важливо. Я сказав, що все буде саме так. Ми маємо 6 чи 7 трлн доларів, які приходять в нашу країну, і ми ніколи не бачили нічого подібного. Ринки зростатимуть. Акції будуть рости. Країна буде на підйомі", — сказав американський лідер.

Трамп переконаний, що фондові ринки та вартість акцій зростатимуть, а економіка країни увійде у фазу процвітання.

"Решта світу хоче побачити, чи є якийсь спосіб, щоб вони (інші країни — Ред.) могли укласти угоду. Вони використовували нас протягом багатьох, багатьох років. Багато років ми були не на тій стороні м'яча. І ось що я вам скажу, я думаю, що це буде неймовірно", — заявив він.

Трамп підкреслив, що йдеться про безпрецедентний приплив капіталу.

"Річ, про яку люди повинні говорити, це те, що ми наблизилися до $7 трлн інвестицій, які надходять в нашу країну. І ви побачите, чим це обернеться. Наша країна буде процвітати", — підсумував Трамп.

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи. Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.