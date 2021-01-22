22 січня 2014 року на Майдані у Києві загинув учасник Революції Гідності, житель Дніпропетровської області Сергій Нігоян. Посмертно 20-річний юнак отримав звання Героя України, був відзначений орденом «Золота Зірка» та медаллю «За жертовність і любов до України».

Минулого року, напередодні роковин загибелі земляка, Суспільне Дніпро поспілкувалося з його батьком.

Сергій Нігоян виріс у селі Березнуватівка на Дніпропетровщині. Батько Сергія Гагік Нігоян розповідає, що з дитинства син ріс чуйним та відповідальним.

“З дитинства ходив по сусідах, допомагав. Самостійно все. Літнім людям допомагав по сусідству. А так сказати, що ми якось його цьому навчили, не було такого. Він все сам”, – говорить Гагік Нігоян.

Чоловік розповідає, що Сергій дуже любив вивчати історію, багато читав, але в школі у нього зі спілкуванням не складалося. Тому в дитинстві більше часу приділяв хатнім справам, любив лагодити або майструвати.

Суспільне Дніпро Гагік Нігоян розповідає: син у школі любив вивчати історію

“Працювати любив, щось змайструвати. Електрику він сам в нас всю робив з дитинства. Нібито хтось йому підказував. Все самостійно. Другий раз нам зауваження робив: це не так, і це не так, так не правильно”, – згадує Гагік.

У селі не завжди була робота, тому батько із сином щоліта їздили підробляти до Криму. Там він не лише працював, але й швидко здружився з кримськими татарами, мав багато друзів і знайомих.

Що син зібрався на Майдан, батьки не знали. Дізналися вже опісля. Вмовляли повернутися, але він не дослухався, розказує батько.

Суспільне Дніпро Батькам Сергій спочатку не зізнався, що їде на Майдан

“Зовсім ні слова. Каже, я їду в місто Дніпро і все. Поїхав, потім другого дня дзвонить, каже, що в Києві. Я питаю: як це в Києві? Так, каже, я на Майдані. Ми і так, і сяк старалися, вмовляли, він каже: ні. Каже: я ні за кого, я просто за справедливість. Вмовляли по-різному, не послухав. Раз приїхав на три дні. "В мене друзі там, прапори, я повинен їхати!". Дуже хворий був, вмовляли його, все одно…", – каже Гагік Нігоян.

На початку січня 2014 року він знову поїхав на Майдан. 22 січня Сергій загинув...

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