22 січня 2014 року на Майдані у Києві загинув учасник Революції Гідності, житель Дніпропетровської області Сергій Нігоян. Посмертно 20-річний юнак отримав звання Героя України, був відзначений орденом «Золота Зірка» та медаллю «За жертовність і любов до України».
Минулого року, напередодні роковин загибелі земляка, Суспільне Дніпро поспілкувалося з його батьком.
Сергій Нігоян виріс у селі Березнуватівка на Дніпропетровщині. Батько Сергія Гагік Нігоян розповідає, що з дитинства син ріс чуйним та відповідальним.
“З дитинства ходив по сусідах, допомагав. Самостійно все. Літнім людям допомагав по сусідству. А так сказати, що ми якось його цьому навчили, не було такого. Він все сам”, – говорить Гагік Нігоян.
Чоловік розповідає, що Сергій дуже любив вивчати історію, багато читав, але в школі у нього зі спілкуванням не складалося. Тому в дитинстві більше часу приділяв хатнім справам, любив лагодити або майструвати.
“Працювати любив, щось змайструвати. Електрику він сам в нас всю робив з дитинства. Нібито хтось йому підказував. Все самостійно. Другий раз нам зауваження робив: це не так, і це не так, так не правильно”, – згадує Гагік.
У селі не завжди була робота, тому батько із сином щоліта їздили підробляти до Криму. Там він не лише працював, але й швидко здружився з кримськими татарами, мав багато друзів і знайомих.
Що син зібрався на Майдан, батьки не знали. Дізналися вже опісля. Вмовляли повернутися, але він не дослухався, розказує батько.
“Зовсім ні слова. Каже, я їду в місто Дніпро і все. Поїхав, потім другого дня дзвонить, каже, що в Києві. Я питаю: як це в Києві? Так, каже, я на Майдані. Ми і так, і сяк старалися, вмовляли, він каже: ні. Каже: я ні за кого, я просто за справедливість. Вмовляли по-різному, не послухав. Раз приїхав на три дні. "В мене друзі там, прапори, я повинен їхати!". Дуже хворий був, вмовляли його, все одно…", – каже Гагік Нігоян.
На початку січня 2014 року він знову поїхав на Майдан. 22 січня Сергій загинув...
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