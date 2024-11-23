Ніяких "червоних ліній" у підтримці України не має бути — очільник МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Україна може використовувати французькі ракети великої дальності для ударів по території Росії. Також, за його словами, ніяких "червоних ліній" у підтримці Києва не може бути.

Про це глава французької дипломатії сказав в інтерв'ю BBC.

"Цей принцип був встановлений... наші послання президенту Володимиру Зеленському були добре сприйняті", — сказав Барро водночас відмовившись підтвердити, чи застосувалась французька зброя для ударів по РФ.

Він наголосив, що західні союзники не повинні встановлювати "жодних обмежень" Україні на захист від Росії, а також не встановлювати "червоні лінії".

"Ми будемо підтримувати Україну настільки інтенсивно і скільки потрібно. Чому? Тому що на кону наша безпека. Кожен раз, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза наближається до Європи на один квадратний кілометр", — сказав очільник МЗС Франції.

Що відомо про заяву щодо ракет ATACMS

The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".

Речник німецького уряду повідомив, що США проінформували владу Німеччини про рішення надати Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS вглиб Росії. Водночас він наголосив, що Німеччина дотримується свого рішення не надавати Україні ракети великої дальності.

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна має право на використання далекобійної зброї для знищення військових цілей на території РФ.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.

Forbes з посиланням на співрозмовника у Силах оборони повідомило, що в ніч на 19 листопада Сили оборони України вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території Росії. Офіційно ніхто з представників влади чи військового керівництва України цю інформацію не коментував.