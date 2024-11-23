Франція та Британія об’єднуються для боротьби з "путінізацією" світу

Міністри закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та Франції Жан-Ноель Барро зустрілися 22 листопада у Лондоні та заявити про спільний намір протистояти "путінізації" світу.

Про це пише агентство EFE.

Це перший офіційний візит французького міністра закордонних справ до Лондона за останні шість років.

У спільній заяві міністри засудили спроби Володимира Путіна "переписати міжнародний порядок".

"Франція і Велика Британія разом з нашими союзниками зроблять усе необхідне, щоб забезпечити Україні найкращі умови для досягнення справедливого та тривалого миру", — йдеться у заяві.

Політика Путіна, на думку дипломатів, створює небезпечний прецедент безкарного вторгнення у сусідні країни, що загрожує безпеці не лише Європи, а й усього світу.

Наслідки "путінізації"

Міністри наголосили, що наслідки такої політики вже очевидні у світі. Зокрема, Північна Корея посилює дестабілізацію в Азії, Іран продовжує впливати на Близький Схід через своїх союзників і відмовляється від обмежень щодо своєї ядерної програми.

Ця зустріч та спільна заява підкреслюють прагнення Франції та Великої Британії працювати разом над глобальними викликами, захищати міжнародний порядок і протистояти загрозам, які несе політика "путінізації".