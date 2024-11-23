23 листопада — 1004-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- У ГУР розповіли про наявність російського плану з поділом України. Згідно з документом, Росія має стратегічну мету — повну окупацію України з розподілом на три частини.
- Міноборони працює з партнерами над новими системами ППО, які мають захистити українців від нових загроз з боку Росії. Про це заявив Зеленський.
- Війська РФ, ймовірно, розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ, повідомили в Донецькій облпрокуратурі.
- ЗСУ планують перевести на систему «корпус-бригада». Концепцію реформування мають представити вже до кінця листопада, це Суспільному підтвердило джерело у Генштабі.