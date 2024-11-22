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23 листопада в Україні вимикатимуть світло з 8:00 до 22:00 — "Укренерго"
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23 листопада в Україні вимикатимуть світло з 8:00 до 22:00 — "Укренерго"

Дмитро Михайлов
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У суботу, 23 листопада, в Україні вимикатимуть світло з 8:00 до 22:00. Діятиме одна черга відключень. Протягом доби — обсяг застосування обмежень може бути змінений. Графік відключень електроенергії за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних сторінках операторів розподілу у кожній області окремо.

Про це повідомляє "Укренерго".

Як розповіли у компанії, причина тимчасового запровадження обмежень електроенергії — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу. Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", — додали в "Укренерго".

Що таке черги відключень

У компанії Yasno пояснили, що таке черги відключення світла і як вони працюють.

Зокрема черга — це група споживачів, яка споживає певну кількість електроенергії. Загалом таких черг є 6. Чим більше дефіцит електроенергії в енергосистемі, тим більше черг споживачів вимикають одночасно під час стабілізаційних обмежень.

23 листопада в Україні вимикатимуть світло з 8:00 до 22:00 — "Укренерго"
Що таке черги відключень світла. Інфографіка Yasno

При цьому до якої кількості черг застосовують обмеження електроенергії визначає "Укренерго". Далі кожен оператор систем розподілу (обленерго) окремо визначає, який графік відключень застосовувати у регіонах та які саме черги відключати.

Важливо зазначити, що розподіл на 6 черг відключень використовують здебільшого ДТЕК, Yasno та "Укренерго" у розрахунках лімітів споживання для областей України. У інших обленерго черг відключень може бути більше, або менше.

Масований обстріл України 17 листопада

17 листопада, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали одразу в кількох містах та регіонах — зокрема, у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Черкащині. Через атаку є загиблі та поранені, у країні застосовується режим екстрених відключень електроенергії.

За даними "Укренерго", внаслідок масованого обстрілу з боку РФ 17 листопада були пошкоджені енергооб’єкти в кількох регіонах.

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