За дорученням президента України міністр оборони Рустем Умєров вже проводить зустрічі з міжнародними партнерами для забезпечення країни новими системами протиповітряної оборони, які мають захистити українців від нових загроз з боку Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Коли хтось починає використовувати інші країни не лише для терору, але й для випробування своїх нових ракет, то це вже міжнародний злочин", – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Росія продовжує ігнорувати заклики міжнародної спільноти до стриманості. Він наголосив, що такі дії є зневагою до позицій країн, зокрема Китаю та держав Глобального Півдня, які регулярно закликають до миру.

"Світ повинен звучати серйозно у відповідь – так, щоб Путін справді боявся розширювати війну та відчував реальні наслідки своїх вчинків", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що справжній мир можливий лише завдяки силі, яка здатна зупинити РФ.

21 листопада в результаті зустрічі із фінським міністром оборони Антті Хякканеном, Рустем Умєров повідомив, що Україна та Фінляндія розглядають можливості посилення українських оборонних спроможностей на полі бою за допомогою фінських безпекових продуктів.

Раніше Україна запропонувала Швеції та Фінляндії підтримати український оборонно-промисловий комплекс за прикладом "данської моделі", тобто шляхом прямого фінансування виробників.