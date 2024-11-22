В ГУР підтвердили наявність російського плану з поділом України

Головне управлінні розвідки України ознайомлене з документом, підготовленим Росією, щодо прогнозу розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, у якому йдеться зокрема про поділ території України на три частини.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

"Цей документ був підготовлений в Міноборони та Генштабі Збройних сил РФ приблизно у грудні минулого року. Зазначений документ лягає в основу перспективного оборонного планування на певний період часу — мінімум на 10 років. Зокрема, цей документ був розроблений на період 2026-2035 рік з перспективою до 2045 року", — сказав Скібіцький.

Він додав, що викладене в документі стосується подальшого розвитку ситуації на глобальному та на регіональному рівні, і, відповідно, загрози, які бачить для себе Росія, які несе майбутнє безпекове середовище.

Серед іншого, Росія має стратегічну мету – повну окупацію України з розподілом на три частини. Також документ передбачає сценарії, серед яких зокрема встановлення в Києві проросійського або нейтрального уряду, що виключає вступ України до НАТО.

У ГУР вважають, що РФ намагатиметься реалізувати ці плани до 2026 року, оскільки затяжна війна негативно впливає на всі сфери життя росіян.

"І цей сценарій розвитку подальшого з можливим поділенням території актуальний навіть не на 2035-45 рік. Він вже буде актуальний найближчим часом, на 2026 рік, а може і раніше. Ви чули заяви Путіна стосовно українських територій. Він вже говорить, що Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області і Крим – це начебто території РФ згідно з їх конституцією", — пояснив Скібіцький.

Він додав, що "на оприлюдненій карті вже показано, що росіяни сприймають окуповані українські території як нові території Росії".

ГУР також підтвердило, що Росія оцінює ризики для своєї безпеки до 2050 року. За словами Скібіцького, українська розвідка має уявлення про зміст цих планів і їхній вплив на поточну ситуацію.

На питання, чи може РФ передати свої документи через треті країни до США, Скібіцький не виключив таку можливість, хоча наразі конкретної інформації про це немає.

Що цьому передувало

Раніше інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела у розвідці повідомляло, що Росія може спробувати передати США через посередників з інших країн документ із планом розділу України.

За цим планом, Росія хоче повністю анексувати Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську області та Крим. Інша частина України, яку в документі названо "проросійським державним утворенням", охоплює Київ, центральні, північні та південні області.

Західні регіони України у Кремлі визначили як "спірні території", доля яких, за задумом авторів документа, має вирішуватися в переговорах між Росією та сусідніми країнами – Польщею, Угорщиною та Румунією.