У Норвегії затримали охоронця Посольства США, якого звинувачують у шпигунстві на користь Росії та Ірану

20-річний громадянин Норвегії був затриманий за підозрою в спробі шпигунства. Чоловіка підозрюють у передачі інформації російським та іранським спецслужбам.

Про це повідомляє NRK.

Підозрюваний працював охоронцем у посольстві США в Осло, що підтвердила Поліцейська служба безпеки Норвегії (PST). Протягом тижня спецслужби провели масштабне розслідування, вилучивши значні обсяги цифрових даних. PST також заявили, що чоловік міг передати інформацію, яка загрожує інтересам американської безпеки.

Співпраця з американськими органами триває, але поки рано говорити, які саме дані були передані та які наслідки це могло мати.