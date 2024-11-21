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Зеленський закликав світ реагувати на ескалацію з боку РФ, Путін розповів про атаку "Орєшніком". 1003 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Зеленський закликав світ реагувати на ескалацію з боку РФ, Путін розповів про атаку "Орєшніком". 1003 день війни. Онлайн

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Часів Яр, війна
Військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Збройних сил України готується до стрільби зі 120-мм міномета поблизу міста Часів Яр у Донецькій області, Україна, 19 листопада 2024 року. Пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Збройних сил України/Олег Петрасюк

22 листопада — 1003-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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У Норвегії затримали охоронця Посольства США, якого звинувачують у шпигунстві на користь Росії та Ірану

20-річний громадянин Норвегії був затриманий за підозрою в спробі шпигунства. Чоловіка підозрюють у передачі інформації російським та іранським спецслужбам.

Про це повідомляє NRK.

Підозрюваний працював охоронцем у посольстві США в Осло, що підтвердила Поліцейська служба безпеки Норвегії (PST). Протягом тижня спецслужби провели масштабне розслідування, вилучивши значні обсяги цифрових даних. PST також заявили, що чоловік міг передати інформацію, яка загрожує інтересам американської безпеки.

Співпраця з американськими органами триває, але поки рано говорити, які саме дані були передані та які наслідки це могло мати.

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