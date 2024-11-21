22 листопада — 1003-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав світ реагувати на ескалацію війни з боку РФ.
- Путін заявив, що РФ провела випробування балістичної ракети "Орєшнік" в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні і вдарила по Дніпру.
- Підрозділи 78-го окремого десантно-штурмового полку "Джміль" Сил безпілотних систем ЗСУ та 413-го батальйону безпілотних систем "Рейд" уразили командний пункт російських військ поблизу Мар'їно Курської області.
- Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США застосувало санкції щодо ”Газпромбанку”, понад 50 російських банків, пов'язаних з міжнародною фінансовою системою, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів та 15 російських чиновників у сфері фінансів.
У Норвегії затримали охоронця Посольства США, якого звинувачують у шпигунстві на користь Росії та Ірану
20-річний громадянин Норвегії був затриманий за підозрою в спробі шпигунства. Чоловіка підозрюють у передачі інформації російським та іранським спецслужбам.
Про це повідомляє NRK.
Підозрюваний працював охоронцем у посольстві США в Осло, що підтвердила Поліцейська служба безпеки Норвегії (PST). Протягом тижня спецслужби провели масштабне розслідування, вилучивши значні обсяги цифрових даних. PST також заявили, що чоловік міг передати інформацію, яка загрожує інтересам американської безпеки.
Співпраця з американськими органами триває, але поки рано говорити, які саме дані були передані та які наслідки це могло мати.