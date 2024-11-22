21 листопада ГУР повідомили, що напередодні Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кєдр". Це — ракета середньої дальності, принаймні, так її класифікують західні партнери України. Що це за зброя, та чи може Україна збивати "Кєдри" — Суспільному розповів Вадим Кушніков, оглядач видання "Мілітарний".

Якої дальності ця ракета

Це питання поки залишається відкритим, бо уламки ракети ще вивчають. Але західні партнери класифікують її як балістичну ракету середньої дальності. Вони послуговуються класифікаціями договору про нерозповсюдження ракет середньої та меншої дальності, який підписали ще в останні роки Радянського союзу (він припинив своє існування у 2019-му).

В цьому договорі, зокрема, окреслено, що ракетні комплекси обмежуються дальністю пуску до 5,5 тисяч км. Все що летить далі — рахується як міжконтинентальна ракета, або ж стратегічна зброя.

Але ракету по Дніпру росіяни запустили з полігону в Астраханській області. З високою долею вірогідності можемо припустити, що стріляли нею з мобільного комплексу, бо в тому районі немає ракетних комплексів шахтного базування. Мобільний пусковий комплекс не прив'язаний до конкретного місця пуску. Якщо його поставити умовно десь на Камчатці, він перекриє майже всю територію Північної Америки. Тож чи можна це вважати міжконтинентальною зброєю? — питання риторичне.

Чому спочатку цю ракету класифікували як РС-26 "Рубіж"

РС-26 "Рубіж" росіяни розробляли ще з 2006-го. Послуговуючись заявами й представників Росії, і України, припустили, що це можуть бути модифікації цього ракетного комплексу. В будь-якому випадку казати, що мова йде про якийсь кардинально новий комплекс, було б дещо перебільшенням.

Якщо говорити про ракетну техніку, переважна більшість напрацювань росіян сягає ще радянської доби. Можемо прослідкувати печальну іронію навіть по тому самому виробу РС-26 "Рубіж". Він планувався як доповнення до комплексу РС-24 "Ярс", а ракети "Ярс" розроблялися і на 60% були виготовлені на підприємствах в Дніпрі. Тож зараз росіяни шлють "привіт" цьому місту.

Про "Кєдр"

Цей проєкт анонсували у 2021 році. Інформації про нього не дуже багато, але зазначалося, що дослідно-конструкторські роботи мали відбутися у 2023-24-х. Прийняти на озброєння проєкт планували у 2030 році. Саме він, як зазначають росіяни, мав замінити ракету "Ярс".

Ця ракета, до слова, відповідає критеріям міжконтинентальної, оскільки, якщо ми беремо "Ярс", який росіяни хочуть замінити цим виробом, він має дальність пуску до 10 000 км.

Загалом, подібний клас озброєння має двох або триступеневий ракетний носій. Бойова частина складається з декількох — від двох до 12-ти, блоків. Пілотне завдання завантажується до запуску, блоки мають індивідуальну систему наведення, можуть маневрувати й вражати кожен свою ціль.

Як "Кєдр" вражає ціль

Подібні ракети можуть споряджуватися як ядерною бойовою частиною, так і конвенційною. Це загальна практика — не обов'язково всі балістичні ракети споряджаються саме ядерним боєприпасом.

Робота цієї зброї базується на дещо інших принципах, ніж в більш класичних боєприпасів, які доставляють до цілі якусь кількість вибухової речовини й руйнація відбувається через процес вибуху. Швидкість блоків у ракет типу "Кєдр" — 3 км/с. Тож, вони несуть високу кінетичну енергію. Вважайте, це своєрідний астероїд. Ці боєприпаси можуть пробивати багаторівневі об'єкти й вже на нижчій точці, коли опускаються до, грубо кажучи, фундаменту, завдавати шкоди вибухом. Це те, що ми бачили на записах з камер під час удару по Дніпру — не було якихось видимих вибухів, як, наприклад, після влучання "шахедів".

Чим можна збивати такі ракети

Почали зʼявлятися повідомлення, що допомогти можуть американські протиракетні системи THAAD. Але подібний тип балістичних ракет має вищі тактико-технічні характеристики. Згідно з офіційними заявами, швидкість ракети, якою вдарили по Дніпру, 11 махів. Це — 3 км/с. Система THAAD може ефективно вражати цілі, швидкість яких 2 км/с.

Що стосується ЗРК Patriot, які в нас є, вони ефективні проти балістики, але, скажімо, трішки нижчого рівня. Тобто йдеться про балістичні ракети "Циркон", або "Кінжал".

В цьому році американці встановили в Польщі протиракетний комплекс Aegis Ashore. Він має радар, що фіксує пуски балістичних ракет на великій дистанції, і плюс — має арсенал щодо протидії таким загрозам. Ось ця система дійсно може ефективно перекрити ту ділянку, за яку відповідає, в тому числі проти ракет, які мають швидкість бойових блоків до 7 км/с.