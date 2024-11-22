Україна і НАТО проведуть засідання через удар РФ новою ракетою

Україна і НАТО проведуть екстрене засідання через застосування РФ нової балістичної ракети для удару по Дніпру.

Про це на спільній пресконференції з очільником МЗС Чехії Яном Ліпавським сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами застосування РФ нового озброєнні становить загрозу для трансатлантичної безпеки.

"Ми ініціювали засідання у форматі Україна-НАТО. Ми маємо вже дату — вівторок, 26 листопада. До цього часу ми намагатимемось максимально зібрати докази, провести дослідження, щоб більш предметно представити союзниками наше бачення як наслідків, так і характеру зброї, якою було завдано удар", — сказав Сибіга.

За словами міністра на зустрічі головним питання буде посилення української ППО.

"Ми будемо ставити питання про обмеження російських можливостей продукувати такого типу зброю і зменшення можливостей оборонної галузі РФ, яка попри всі санкції продовжує зростати. Це — факт", — сказав він.

Сибіга наголосив, що Україна сподівається на конкретні змістовні результати після проведення засідання.

Раніше AFP з посиланням на джерела повідомляло, що представники України і НАТО проведуть екстрене засідання через застосування Росією нової балістичної ракети для удару по Дніпру.

Що відомо про ракетний удар РФ по Дніпру

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу. Повітряні сили заявили про удар міжконтинентальною балістичною ракетою, про таку імовірність повідомив і президент Зеленський.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

21 листопада очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орєшнік", вдаривши по Дніпру.

У Пентагоні повідомили, що експериментальна балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" була створена на основі російської моделі міжконтинентальної ракети РС 26 "Рубеж". Про запуск ракети США були поінформовані за 30 хвилин до запуску.