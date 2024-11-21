Підрозділи 78-го окремого десантно-штурмового полку "Джміль" Сил безпілотних систем ЗСУ та 413-го батальйону безпілотних систем "Рейд" уразили командний пункт російських військ поблизу Мар'їно Курської області РФ.

Про це йдеться у повідомленні Сили безпілотних систем ЗСУ у Telegram.

Там розповіли, що це завдання виконано силами екіпажу "Гарпун" 413-го батальйону безпілотних систем "Рейд" у взаємодії зі зведеним загоном БпС 78-го окремого десантно-штурмового полку "Джміль"

Як зазначили військові, операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту армії РФ в районі населеного пункту Мар’їно Курської області успішно виконали оператори Сил безпілотних систем.

Що відомо про бої у Курській області РФ

6 серпня у Росії заявили, що українські війська прорвали кордон, зайшли на територію Курської області та почали там своє просування.

Через добу на це відреагував очільник Кремля Володимир Путін — звинуватив Україну у "провокації". Увечері 8 серпня у Бєлгородській, Брянській та Курській областях оголосили режим контртерористичної операції. 12 серпня Путін скликав нараду щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах та наказав Міноборони РФ, аби російська армія "вибила супротивника" з Курської області.

Аналітики VoxCheck підтверджували правдивість відеороликів з українськими військовими із Суджі й інших міст Курської області, а також взяття полонених росіян та розбиття колони армії РФ у тій області.

На події в Курській області РФ відреагували у США та Європейському Союзі — зауважили, що Україна має право захищатися на свій розсуд. Німеччина не заперечує використання в Курській області переданої ФРН зброї. А Китай сказав, що уважно стежить за ситуацією, й закликав сторони до деескалації.

12 серпня Президент Володимир Зеленський і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вперше прямо підтвердили наступальну операцію ЗСУ в Курській області РФ. За словами Сирського, під контролем українських військ на 27 серпня 100 населених пунктів, у полон на цьому напрямку взяли 594 військовослужбовців з Росії.

15 серпня стало відомо, що Україна створила військову комендатуру в Курській області РФ, її очолив генерал-майор Едуард Москальов.