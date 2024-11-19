Україна вперше використала американські ракети ATACMS після дозволу США завдавати ударів по цілях на території Росії.

Про це повідомляють Reuters та CNN з посиланням на чиновників США.

За даними CNN, Україна вперше завдала удару вглиб Росії американськими ракетами ATACMS на тисячний день від повномасштабного вторгнення РФ, уразивши арсенал російської зброї. Це підтвердили два американські чиновники.

Зазначається, що Україна використала ATACMS лише через два дні після того, як адміністрація Байдена дала "зелене світло" на використання американської зброї великої дальності проти цілей у Росії.

Про те, що Україна вперше застосувала американські ракети ATACMS на території Росії, повідомляє також Reuters з посиланням на чиновників США.

"Цей крок був зроблений лише через кілька днів після того, як адміністрація президента Джо Байдена дозволила Україні використовувати зброю для глибоких ударів по Росії", — пише видання.

Представник США на умовах анонімності сказав виданню, що Росії вдалося перехопити дві з восьми ракет, випущених Україною, і що удар було завдано по точці постачання боєприпасів.

Вранці Генеральних штаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 19 листопада підрозділи Сил оборони "завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі".

Міноборони Росії повідомило, що у вівторок о 3:25 ранку Україна нібито випустила шість балістичних ракет по військовому об'єкту в Брянську. Російські війська ніби збили п'ять ракет. Там уточнили, що під час атаки використовувалися ракети ATACMS американського виробництва.

Президент України Володимир Зеленський відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянську під час пресконференції 19 листопада, але сказав:

"Україна має можливості дальньої дії. Україна має безпілотники дальньої дії власного виробництва. У нас тепер є довгий "Нептун" (українські крилаті ракети), і не один. І тепер ми маємо ATACMS. І ми всім цим скористаємося".

Що відомо про заяву щодо ракет ATACMS

The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".

Речник німецького уряду повідомив, що США проінформували владу Німеччини про рішення надати Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS вглиб Росії. Водночас він наголосив, що Німеччина дотримується свого рішення не надавати Україні ракети великої дальності.

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна має право на використання далекобійної зброї для знищення військових цілей на території РФ.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.

Forbes з посиланням на співрозмовника у Силах оборони повідомило, що в ніч на 19 листопада Сили оборони України вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території Росії. Офіційно ніхто з представників влади чи військового керівництва України цю інформацію не коментував.

За даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 19 листопада підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев. Станом на 02:30 ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.