В ЄС відреагували на удар РФ по Дніпру міжконтинентальною ракетою

Використання російської міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) для атак на Україну є черговою ескалацією з боку Кремля та результатом про те, що Путін не має наміру вести переговори про мир, а продовжує підвищувати напругу з використанням ядерної риторики.

Про це сказав речник ЄС Петер Стано, повідомляє Укрінформ.

"Ми, безумовно, відстежуємо повідомлення про те, що Росія скористалася міжконтинентальною балістичною ракетою проти цілі або цілей в Україні... Очевидно, що така атака або атаки могли б стати чіткою ознакою ескалації зі сторони Путіна", — сказав він.

За словами речника, ЄС не мав нестачі в ознаках подальшої ескалації конфлікту з боку Кремля. Путін почав таку ескалацію із створення продовольчої та енергетичної кризи, а зараз намагається перетворити на зброю голод та зиму, спрямовує дрони, керовані бомби та ракети проти енергетичної та цивільної інфраструктури України, продовжує терор проти мирного населення.

"Він (Путін – ред.) знову робить ставку у ядерній грі із нещодавно оновленою ядерною доктриною Росії. Він привів північнокорейських солдатів на європейську землю. Все це є чіткою ознакою його бажання до ескалації, а не волі знайти шляхи до миру. Тож якщо вони (росіяни – ред.) дійсно скористалися міжконтинентальною ракетою, це буде якісною зміною у підходах Путіна та чіткою ознакою ескалації", – сказав Стано.

Відповідаючи на питання, чи не означатиме використання Росією міжконтинентальної зброї проти України підготовкою до ядерного удару, речник зауважив, що Путін почав ядерний шантаж від самого початку російського вторгнення в Україну.

"Росія, або Путін — вони робили ставку на ядерну зброю весь час з початку цієї війни проти народу України. Він розпочав з окупації та військової операції поблизу ЗАЕС. Не будемо забувати, що вона все ще залишається окупованою російськими солдатами, які ведуть бойові дії дуже близько до станції. Кожного дня він піднімає питання ядерної доктрини або ядерної помсти тощо. Тож вони грають у цю ядерну азартну гру. Що вони дійсно мають на увазі, важко передбачити... Ми лише бачимо, що це безвідповідально і це є глобальною загрозою не лише для стабільності, а й для безпеки не лише в Європі, а в усьому світі", — зазначив він.

За словами Стано, кожен крок Путіна у війні проти України, є сигналом для цілого світу, що Путін є непередбачуваним агресором.

"Він (Путін – ред.) є непередбачуваним агресором, який, до речі, розшукується за воєнні злочини Міжнародним кримінальним судом. Це (використання міжконтинентальної зброї – ред.) не є сигналом про його готовність досягати миру. Він думає про ескалацію, а не про мир", — додав речник ЄС.

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу, зокрема і міжконтинентальною балістичною ракетою, заявили в Повітряних силах ЗСУ. Ймовірно, йдеться про ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж". Під ударом було місто Дніпро.

Представниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захаровій прямо під час брифінгу заборонили коментувати удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру.

Як зазначили у Центрі протидії дезінформації, "російські терористи у прямому ефірі фактично визнали удар міжконтинентальною балістичною ракетою по території України".

За словами Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.