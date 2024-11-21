Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, посилаючись на дані британської розвідки, заявив, що лінія фронту в Україні зараз менш стабільна, ніж будь-коли від початку повномасштабного російського вторгнення. Також, за його словами, спостерігається значна ескалація у війні з боку Москви.

Про це він сказав під час виступу перед членами оборонного комітету британського парламенту, передає кореспондент Суспільного.

"І ми бачили останніми тижнями дуже явну ескалацію з боку Путіна та його сил. Напередодні зими росіяни посилили атаки на енергосистему України. Вони посилили напади на цивільні об'єкти, вбиваючи дітей. Вони розгорнули щонайменше 10 тисяч північнокорейських військових для участі у війні", — сказав очільник Міноборони Великої Британії.

Гілі наголосив, що хоча дії ЗСУ на полі бою "говорять самі за себе" уряд Великої Британії посилить підтримку України.

"Ми сповнені рішучості продовжувати подвоювати нашу підтримку Україні. І це те, що я сказав українському міністру оборони Умєрову під час тривалої розмови, це те, що я обговорював з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Не буду вдаватися в оперативні деталі конфлікту. Це загрожує як операційній безпеці, так і, зрештою, єдиним, хто виграє від таких публічних дебатів, а саме — Путін", — сказав він.

Раніше британський міністр оборони Джон Гілі припустив, що адміністрація обраного президента США Дональда Трампа підтримуватиме Україну та союзників по НАТО.

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу, зокрема і міжконтинентальною балістичною ракетою, заявили в Повітряних силах ЗСУ. Під ударом було місто Дніпро.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.