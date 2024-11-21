Міноборони вже виконує завдання, окреслене президентом Володимиром Зеленським у третьому пункті внутрішнього плану стійкості Україні, який передбачає розвиток вітчизняного технологічного озброєння. У відомстві назвали кілька пріоритетів інвестицій у цьому напрямку.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
Там розповіли, що контрактація дронів-діпстрайків, інших БПЛА, засобів РЕБ та роботизованих комплексів на 2024-2025 роки перевищила 90 млрд грн і становить майже третину всіх витрат на озброєння.
Пріоритети інвестицій у технологічну зброю виглядають так:
- 55% — далекобійні дрони;
- 37% — інші БПЛА;
- 6% — засоби радіоелектронної боротьби;
- 2% — наземні роботизовані комплекси.
Що це означає для України
- далекобійні дрони стануть елементом гарантії безпеки, створеним коштом та інтелектом українського народу;
- роботизовані комплекси забезпечать перевагу на полі бою;
- мільярдні замовлення Міноборони дадуть поштовх для розвитку українських виробників і їхніх можливостей вже у 2025 році.
У відомстві додали, що окрім цього працюють з міжнародними партнерами для залучення додаткових ресурсів для примноження виробництва озброєнь.
Внутрішній план стійкості України
19 листопада президент Володимир Зеленський у Верховній раді представив внутрішній план стійкості України, який складається з 10 пунктів:
- Єдність. Президент наголосив на важливості об'єднання як всередині країни, так і зовні. Міжнародні партнери мають продовжувати і посилювати підтримку України.
- Фронт. Зміна підходів до управління в армії. Зниження мобілізаційного віку не буде. Міноборони та військове командування має представити нову систему контрактів для громадян, які не досягли віку мобілізації. Мають призначити військового омбудсмена.
- Зброя. Нарощування виробництва зброї в Україні та співпраці з партнерами. Буде створена Технологічна ставка. За словами президента, наступного року Україна виготовить мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Також поставлене завдання зробити три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.
- Гроші. Буде додаток до Плану стійкості. Він передбачає військові ризики, дерегуляцію, зменшення частки перерозподілу ВВП, безпеку для бізнесу від правоохоронців.
- Енергетика. Гарантування енергетичної стійкості, атомна генерація, раціональне енергоспоживання, адаптація до ринкових відносин в енергетиці після війни. До кінця року підготують паспорти енергетичної стійкості для всіх областей. Цей пункт містить закритий додаток.
- Безпека. Модернізація стандартів укриттів. Створення рамок металошукачів на вході у всі школи та інші держбудівлі. Укріплення державного кордону.
- Громади. Спеціальні податкові умови для Сум та Чернігова — аналогічні до тих, що діють у Харкові.
- Людський капітал. Національний стандарт безбарʼєрності. За словами Зеленського, потрібен інститут множинного громадянства та перезапуск дипломатичної служби. Також буде створено Міністерство обʼєднання України.
- Культурний суверенітет. Ініціюють "культурний Рамштайн". Сприяння створення кафедри україністики в іноземних університетах.
- Політика героїв. Політика меморіалізації війни, вшанування пам’яті її учасників, їхня інтеграція в суспільство. Створення щонайменше 80 ветеранських просторів. Квартири для ветеранів.
Виробництво дронів в Україні
У Мінцифри повідомляли, що за останні два роки виробництво безпілотників в Україні масштабувалося в 100 разів. Якщо два роки тому, коли стартував проєкт “Армія дронів”, було 7 виробників, у яких держава могла закуповувати БПЛА, то на сьогодні їх 87.
Як розповіла раніше заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр, Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами.
24 серпня відбулося перше бойове застосування української далекобійної ракети-дрона "Паляниця".
21 вересня 2024 року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що у 2025 році Україна планує виробити кілька мільйонів безпілотників, аби не дати Росії переваг в цьому напрямку.
1 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що наразі Україна може виготовляти 4 мільйони дронів щорічно.