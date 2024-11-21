Міноборони вже виконує завдання, окреслене президентом Володимиром Зеленським у третьому пункті внутрішнього плану стійкості Україні, який передбачає розвиток вітчизняного технологічного озброєння. У відомстві назвали кілька пріоритетів інвестицій у цьому напрямку.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Там розповіли, що контрактація дронів-діпстрайків, інших БПЛА, засобів РЕБ та роботизованих комплексів на 2024-2025 роки перевищила 90 млрд грн і становить майже третину всіх витрат на озброєння.

Пріоритети інвестицій у технологічну зброю виглядають так:

55% — далекобійні дрони;

​37% — інші БПЛА;

​6% — засоби радіоелектронної боротьби;

​2% — наземні роботизовані комплекси.

Що це означає для України

далекобійні дрони стануть елементом гарантії безпеки, створеним коштом та інтелектом українського народу;

роботизовані комплекси забезпечать перевагу на полі бою;

мільярдні замовлення Міноборони дадуть поштовх для розвитку українських виробників і їхніх можливостей вже у 2025 році.

У відомстві додали, що окрім цього працюють з міжнародними партнерами для залучення додаткових ресурсів для примноження виробництва озброєнь.

Внутрішній план стійкості України

19 листопада президент Володимир Зеленський у Верховній раді представив внутрішній план стійкості України, який складається з 10 пунктів:

Єдність. Президент наголосив на важливості об'єднання як всередині країни, так і зовні. Міжнародні партнери мають продовжувати і посилювати підтримку України. Фронт. Зміна підходів до управління в армії. Зниження мобілізаційного віку не буде. Міноборони та військове командування має представити нову систему контрактів для громадян, які не досягли віку мобілізації. Мають призначити військового омбудсмена. Зброя. Нарощування виробництва зброї в Україні та співпраці з партнерами. Буде створена Технологічна ставка. За словами президента, наступного року Україна виготовить мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Також поставлене завдання зробити три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів. Гроші. Буде додаток до Плану стійкості. Він передбачає військові ризики, дерегуляцію, зменшення частки перерозподілу ВВП, безпеку для бізнесу від правоохоронців. Енергетика. Гарантування енергетичної стійкості, атомна генерація, раціональне енергоспоживання, адаптація до ринкових відносин в енергетиці після війни. До кінця року підготують паспорти енергетичної стійкості для всіх областей. Цей пункт містить закритий додаток. Безпека. Модернізація стандартів укриттів. Створення рамок металошукачів на вході у всі школи та інші держбудівлі. Укріплення державного кордону. Громади. Спеціальні податкові умови для Сум та Чернігова — аналогічні до тих, що діють у Харкові. Людський капітал. Національний стандарт безбарʼєрності. За словами Зеленського, потрібен інститут множинного громадянства та перезапуск дипломатичної служби. Також буде створено Міністерство обʼєднання України. Культурний суверенітет. Ініціюють "культурний Рамштайн". Сприяння створення кафедри україністики в іноземних університетах. Політика героїв. Політика меморіалізації війни, вшанування пам’яті її учасників, їхня інтеграція в суспільство. Створення щонайменше 80 ветеранських просторів. Квартири для ветеранів.

Виробництво дронів в Україні

У Мінцифри повідомляли, що за останні два роки виробництво безпілотників в Україні масштабувалося в 100 разів. Якщо два роки тому, коли стартував проєкт “Армія дронів”, було 7 виробників, у яких держава могла закуповувати БПЛА, то на сьогодні їх 87.

Як розповіла раніше заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр, Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами.

24 серпня відбулося перше бойове застосування української далекобійної ракети-дрона "Паляниця".

21 вересня 2024 року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що у 2025 році Україна планує виробити кілька мільйонів безпілотників, аби не дати Росії переваг в цьому напрямку.

1 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що наразі Україна може виготовляти 4 мільйони дронів щорічно.