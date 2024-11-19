У 2025 році Україна виготовить щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів, повідомив президент Володимир Зеленський. Також поставлене завдання зробити три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.

Про це Зеленський сказав, представляючи план стійкості України у Верховній раді

"В цьому році ми виробили більш ніж 2,5 млн пострілів. Ми зробили довгі "Нептуни". І вже є перші ураження. Поставив завдання зробити 3000 крилатих ракет. Буде створена технологічна ставка", – сказав глава держави.

Він додав, що Україні вже вдалося залучити понад 1 млрд доларів від країн-партнерів, а також заключити договори про співпрацю з понад 40 іноземними оборонними компаніями.

"Наша зброя завжди буде нам першим гарантом безпеки. Ми готуємо для цього надійну фінансову основу. Ми спрямовуємо власні інвестиції у виробництво зброї і залучаємо партнерів", – сказав Зеленський.

У вівторок, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський у Верховній раді представив внутрішній план стійкості України.

Він складається з 10 пунктів.