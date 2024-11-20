Власник Telegram-каналу "Джокер" та 153-й номер у виборчих списках партії "Слуга народу" Роман Кравець з початку повномасштабної війни вісім разів виїжджав за кордон. Наразі у чоловіка є так званий "білий квиток", тобто він непридатний до військової служби.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

Журналісти зазначають, що до червня 2024 року 29-річний Кравець виїжджав за кордон п'ять разів, а в період с червня по жовтень – ще тричі. Остання поїздка відбулася з 22 вересня по 3 жовтня.

За словами самого Кравця, спершу він виїздив за кордон через систему "Шлях", ймовірно, як волонтер. Потім підставою для виїзду з України став "білий квиток". Щоразу, як він сам повідомив, він їздив купувати дрони для потреб ЗСУ.

Що стосується проходження Кравцем військово-лікарської комісії, то 16 липня 2024-го Голосіївський територіальний центр комплектування зняв його з військового обліку.

Підпис чоловіка на документі щодо ознайомлення з рішенням ТЦК стоїть тим самим числом. Однак, за даними журналістів, в період з 20 червня до 20 липня Кравець перебував за кордоном.

За твердженням журналістів, підпис на документі ТЦК нібито відмінний від підпису Кравця на договорі про купівлю квартири у Дніпрі на початку 2023 року. Сам він заявив, що нібито не купував цієї квартири, а його підпис — підробили.

Також у розслідуванні йдеться, що під час останньої поїздки за кордон 22 вересня Кравця помітили у паризькому аеропорті в компанії 23-річної блогерки Уляни Мельник. А в Парижі вони проживали у п'ятизірковому готелі Shangri-La Paris, де ніч коштує від $2000 до $6500, а потім вирушили до Відня.

У Відні Кравець був помічений 26 вересня в барі готелю Ritz в компанії колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана та київського бізнесмена Сеяра Куршутова.

Куршутов у 2021 році потрапив до санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони за контрабанду, а у вересні 2022 року був позбавлений українського громадянства. Окрім цього, в російських базах є паспорт громадянина РФ та податковий номер з його особистими даними. Проте сам бізнесмен заперечує наявність громадянства РФ. Паспорт, за його словами, несправжній.

Також за даними hromadske, Куршутов контролює Telegram-канал "Темный рыцарь". У червні цьогоріч канал опублікував пост про розслідування hromadske щодо "Джокера" з принизливими коментарями в бік Кравця.

Однак за словами самого бізнесмена, в нього з Кравцем, з яким познайомився у серпні 2024 року, "непогані стосунки" і він вважає його "цікавою і талановитою людиною".