У Пентагоні не бачать ознак, що РФ готується застосувати ядерну зброю в Україні

У Міноборони США не здивовані оновленням ядерної доктрини Росії, але не бачать ознак, що РФ готується застосувати ядерну зброю в Україні.

Про це на брифінгу 19 листопада сказала заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

“Ми не здивовані оновленням Росією своєї ядерної доктрини. Це те, про що вони сигналізували, що мають намір оновити протягом останніх кількох тижнів", — сказала Сінгх.

Вона додала, що це "та сама безвідповідальна риторика, яку ми бачили раніше і яку ми спостерігали відверто протягом останніх двох років".

"Отже, це те, за чим ми продовжуватимемо спостерігати, але ми не маємо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні. І ми не бачимо жодних змін, які потрібно внести в нашу власну ядерну позицію”, — сказала Сінгх.

25 вересня під час постійного засідання Ради безпеки РФ щодо ядерного стримування очільник Кремля Володимир Путін оголосив нові принципи застосування ядерної зброї.

19 листопада Путін підписав указ "Про затвердження основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування".

Оновлена ​​доктрина передбачає, що підставою для завдання ядерного удару може стати "агресія проти РФ та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави", а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Крім цього у документі зазначається, що "основи держполітики Росії в галузі ядерного стримування можуть уточнюватись залежно від зовнішніх та внутрішніх факторів".