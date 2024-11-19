Депутат Європарламенту від Німеччини та постійний доповідач з питань України Міхаель Ґалер наголошує, що Європа має взяти на себе більше відповідальності у військовій підтримці України, зокрема через зняття обмежень на використання далекобійної зброї.

Про це представник Європарламенту заявив у коментарі Суспільному.

Міхаель Ґалер вважає, що Європа повинна наслідувати приклад чинного президента США Джо Байдена, який дозволив Україні використання американських ракет ATACMS по території РФ.

Ґалер закликає зняти обмеження на використання британських ракет "Storm Shadow", а Німеччина, на його думку, має ухвалити рішення про передачу ракет "Taurus".

"Ми повинні довести свою відповідальність уже зараз. Я впевнений, що після наступних виборів у Німеччині буде політична більшість для таких рішень, і новий канцлер виконає необхідне. Але поки чинний канцлер залишається на посаді, рішення залишаються заблокованими", — наголосив депутат Європарламенту.

Він також наголосив, що агресія Росії спрямована не лише проти України, але й проти всієї Європи.

"Ваша перемога — це наша перемога, а ваша поразка буде нашою поразкою, тому що Путін тоді продовжить, без сумніву. Те, чого ви не зможете досягти від нашого імені, ляже на нас, і це вже має бути причиною для того, щоб підтримати вас усім, чим ми можемо, і дозволити вам використати все можливе", — підкреслив Ґалер.

Що відомо про заяву щодо ракет ATACMS

The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".

Речник німецького уряду повідомив, що США проінформували владу Німеччини про рішення надати Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS вглиб Росії. Водночас він наголосив, що Німеччина дотримується свого рішення не надавати Україні ракети великої дальності.

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна має право на використання далекобійної зброї для знищення військових цілей на території РФ.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.

Forbes з посиланням на співрозмовника у Силах оборони повідомило, що в ніч на 19 листопада Сили оборони України вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території Росії. Офіційно ніхто з представників влади чи військового керівництва України цю інформацію не коментував.

За даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 19 листопада підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев. Станом на 02:30 ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.