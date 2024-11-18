Близько трьох днів тому Сполучені Штати Америки (США) поінформували Україну про рішення президента США Джо Байдена дозволити використання далекобійної зброї для ударів по території РФ. При цьому, за даними джерел, бити дозволили лише по Курській області.

Про це повідомляє портал Axios з посиланням на джерело.

"Джерело заявило, що інформація про рішення Байдена була передана Україні близько трьох днів тому", — йдеться в матеріалі порталу.

При цьому джерело, обізнане з цим питанням, підтвердило, що ці армійські тактичні ракетні комплекси (ATACMS) були дозволені для використання лише в районі Курська, де розгорнуті північнокорейські війська.

За його словами, мотивом цього рішення було стримування Північної Кореї від відправки додаткових військ до Росії для війни проти України.

Американські чиновники сподіваються, що якщо війська КНДР в Курській області будуть вражені, то Пхеньян може переглянути своє рішення щодо відправки військ до Росії, і російська контратака в тому районі провалиться.

Представник Пентагону відмовився коментувати це питання.

Що відомо про заяву щодо ракет ATACMS

Видання The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції дозволив Україні застосовувати американські далекобійні ракети ATACMS по об'єктах на території Росії. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії, пише NYT.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.