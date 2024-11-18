Бербок вітає дозвіл США на застосування ЗСУ ракет ATACMS для ударів по РФ

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала дозвіл США Україні бити далекобійними ракетами ATACMS углиб Росії.

Про це вона заявила в інтерв'ю радіостанції RBB Inforadio, передає DW.

"При самообороні України йдеться про те, щоб не чекати, поки ракета перелетить через кордон. Деякі українські населені пункти знаходяться так близько до кордону Росії, що система ППО не допомагає, оскільки ракета б'є надто швидко. І тепер йдеться про те, щоб мати змогу зруйнувати військові пускові установки", — заявила вона.

Бербок висловила впевненість у тому, що Україна має право завдавати таких ударів з погляду міжнародного права та права на самооборону.

"Саме тому застосування далекобійної зброї по території Росії, яка тепер стане можливим завдяки дозволу США, таке важливе. Вже давно відомо, що і я сама, і моя партія ("Союз-90/"зелені", — ред.) дивимося на це так само як і наші східноєвропейські партнери, як британці, як французи та як американці", — зазначила міністерка.

Водночас вона закликала забезпечити Україну потужними засобами самооборони.

"Якби на нашу країну падали ракети, дрони, бомби, якби завдавалися удари по дитячих лікарнях, з енергопостачання, якби удари завдавалися по наших нормальних життях, ми теж захищалися б", — сказала Бербок.

DW зазначає, що на відміну від Шольца, "зелені" були б готові дати згоду на постачання Україні ракет Taurus. Кандидат "зелених" на пост канцлера ФРН Роберт Габек вже заявив, що у разі обрання він дасть Києву далекобійні ракети.

Напередодні The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".

Речник німецького уряду повідомив, що США проінформували владу Німеччини про рішення надати Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS вглиб Росії. Водночас він наголосив, що Німеччина дотримується свого рішення не надавати Україні ракети великої дальності.

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна має право на використання далекобійної зброї для знищення військових цілей на території РФ.