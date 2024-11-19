Сполучені Штати Америки (США) повідомили Південну Корею про своє рішення дозволити Україні використовувати американські ракети ATACMS для ударів углиб Росії.

Про це повідомило агентство Yonhap.

Співробітник адміністрації південнокорейського президента розповів, що Вашингтон повідомив Сеул про використання Україною ракет ATACMS на території РФ.

Чиновник додав, що південнокорейську сторону лише повідомили, оскільки "це питання не вимагає прямої участі Республіки Корея".

Він розповів, що Сеул та Вашингтон "можуть обмінятися необхідною зброєю, якщо це необхідно".

"Однак я хотів би уточнити, що жодних рішень не було ухвалено і не розпочато детальних обговорень, зокрема щодо України", — додав він.

Президент Юн Сук Йоль заявив, що Південна Корея може переглянути свою політику щодо постачання летальної зброї Україні залежно від масштабів військового співробітництва між Північною Кореєю та Росією.

Що відомо про заяву щодо ракет ATACMS

Видання The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції дозволив Україні застосовувати американські далекобійні ракети ATACMS по об'єктах на території Росії. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії, пише NYT.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.