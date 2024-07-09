В Україні 10 липня протягом всієї доби діятимуть графіки відключень світла

У середу, 10 липня, за вказівкою Укренерго графіки відключень електрики будуть застосовуватися в Україні весь день.

Про це повідомили в ДТЕК.

У компанії додали, що в кількох регіонах є висока ймовірність того, що енергетики вимикатимуть світло і в години, позначені на графіках світло-сірим.

Це Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина.

В Укренерго додали, що 10 липня з 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. У решту годин буде задіяно три черги.

Раніше енергетики пояснювали: споживачі кожної області поділені на 6 черг. Черга — це група споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Якщо застосовується:

1 черга — буде 4 години з 24 без світла;

2 черги — 8 з 24 год;

3 черги — 12 з 24 год;

4 черги — понад 12 годин на добу без електрики.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України Укренерго вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з 8 червня в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень.

Радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко зазначав, що зменшення обсягів відключень електрики прогнозують наприкінці липня. Тоді очікують на вихід із ремонтів генерувального обладнання.