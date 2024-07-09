НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
СБУ та ГУР вночі 9 липня вдарили по аеродрому, НПЗ та електропідстанції в Росії
ГУРСБУРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуВІЙНАВійнаПодіїСвіт

СБУ та ГУР вночі 9 липня вдарили по аеродрому, НПЗ та електропідстанції в Росії

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У ніч на 9 липня Служба безпеки України (СБУ) та Головне управління розвідки Міноборони (ГУР) завдали ударів по РФ. Вразили військовий аеродром, нафтопереробний завод та електропідстанцію.

Про це Суспільному повідомляють власні джерела.

За даними поінформованих співрозмовників, Україна атакувала військовий аеродром "Ахтюбінськ" в Астраханській області, електропідстанцію 500 кВ у Ростовській області та нафтобазу в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Під час атаки безпілотників на військовий аеродром Ахтюбінськ, російські телеграм-канали писали про роботу ЗРК "Панцир" та серію сильних вибухів. Згодом цю інформацію видалили. Як кажуть Суспільному джерела, це свідчить про успішну атаку, адже зазвичай Кремль приховує ураження важливих військових об'єктів.

"СБУ разом із ГУР та іншими Силами оборони продовжить забезпечувати гарячі літні ночі на російських військових об‘єктах, які працюють на війну проти України. Ворог поплатиться за всі свої нелюдські злочини", — зазначило джерело.

Липневі атаки українських спецслужб

В ніч на 1 липня зазнав серйозних пошкоджень унікальний об’єкт російського ВПК — "Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова" (ОЕМК), який є єдиним в РФ металургійним підприємством повного циклу.

4 липня дрони ГУР МО атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області.

6 липня оператори підрозділу Ghost ГУР завдали успішних FPV-ударів по цілях росіян зокрема, знищили комплекси "Муром-П" і систему РЕБ "Стриж".

7 липня безпілотники Служби безпеки України атакували склад боєприпасів біля села Сергіївка у Воронезькій області Росії та нафтобазу "Лукойл-Югнефтепродукт" біля станиці Павлівська Краснодарського краю РФ.

Топ дня
Удар по Києву 8 липня: загинули люди, є поранені, пошкоджена будівля Охматдиту
Ракетний удар по Україні 8 липня: кількість загиблих перевищила 40 людей Важливо
Блінкен і Столтенберг
Другий день саміту НАТО у Вашингтоні, РФ вдарила по Херсонщині. 867 день війни. Онлайн
На саміті НАТО очікуються зобов’язання щодо розбудови бойової авіації України
На саміті НАТО очікуються зобов’язання щодо подальшої розбудови бойової авіації України — джерело Ексклюзивно
Міністр оборони США і Генсек НАТО
Саміт НАТО у Вашингтоні. Текстовий онлайн Оновлюється
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у США для участі у саміті НАТО

Вибір редакції
заступник голови Меджлісу Наріман Джелял
"Розголос працює — і доказом цьому є моє звільнення". Інтерв'ю Нарімана Джеляла після полону Ексклюзивно
екіпаж нічних бомберів бригади "Хартія"
"Це як рибалка. Закидаєш міну. Чекаєш". Як працює піхота та роти ударних дронів бригади "Хартія" на Харківщині
Ведуча "Телебачення Торонто" Олександра Гонтар
"Спочатку йде Достоєвський, потім — танк РФ". Гонтар про російську й українську культуру, мову та "Телебачення Торонто"
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
Дізнайтесь більше
Дрони ГУР знищили російські комплекси "Муром-П" і систему РЕБ "Стриж"
Дрони ГУР знищили російські комплекси "Муром-П" і систему РЕБ "Стриж"
Головне управління розвідки МОУ
Дрони ГУР атакували Тамбовський пороховий завод — джерело
ГУР пошкодило російський ракетний корабель "Серпухов" і отримало секретні дані
ГУР пошкодило російський ракетний корабель "Серпухов" і отримало секретні дані
Безпілотник
Українські дрони атакували важливий для російського ВПК комбінат — джерела
На початок