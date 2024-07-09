СБУ та ГУР вночі 9 липня вдарили по аеродрому, НПЗ та електропідстанції в Росії

У ніч на 9 липня Служба безпеки України (СБУ) та Головне управління розвідки Міноборони (ГУР) завдали ударів по РФ. Вразили військовий аеродром, нафтопереробний завод та електропідстанцію.

Про це Суспільному повідомляють власні джерела.

За даними поінформованих співрозмовників, Україна атакувала військовий аеродром "Ахтюбінськ" в Астраханській області, електропідстанцію 500 кВ у Ростовській області та нафтобазу в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Під час атаки безпілотників на військовий аеродром Ахтюбінськ, російські телеграм-канали писали про роботу ЗРК "Панцир" та серію сильних вибухів. Згодом цю інформацію видалили. Як кажуть Суспільному джерела, це свідчить про успішну атаку, адже зазвичай Кремль приховує ураження важливих військових об'єктів.

"СБУ разом із ГУР та іншими Силами оборони продовжить забезпечувати гарячі літні ночі на російських військових об‘єктах, які працюють на війну проти України. Ворог поплатиться за всі свої нелюдські злочини", — зазначило джерело.

Липневі атаки українських спецслужб

В ніч на 1 липня зазнав серйозних пошкоджень унікальний об’єкт російського ВПК — "Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова" (ОЕМК), який є єдиним в РФ металургійним підприємством повного циклу.

4 липня дрони ГУР МО атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області.

6 липня оператори підрозділу Ghost ГУР завдали успішних FPV-ударів по цілях росіян зокрема, знищили комплекси "Муром-П" і систему РЕБ "Стриж".

7 липня безпілотники Служби безпеки України атакували склад боєприпасів біля села Сергіївка у Воронезькій області Росії та нафтобазу "Лукойл-Югнефтепродукт" біля станиці Павлівська Краснодарського краю РФ.