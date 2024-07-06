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Дрони ГУР знищили російські комплекси "Муром-П" і систему РЕБ "Стриж"
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Дрони ГУР знищили російські комплекси "Муром-П" і систему РЕБ "Стриж"

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Дрони ГУР знищили російські комплекси "Муром-П" і систему РЕБ "Стриж"
Дрони ГУР знищили російські комплекси "Муром-П" і систему РЕБ "Стриж". Скрін відео ГУР

Оператори підрозділу Головного управління розвідки Міноборони “Ghost завдали серію успішних FPV-ударів по цілях російських окупантів.

Про це у суботу, 6 липня, повідомляє ГУР.

"На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів", — йдеться у повідомленні.

Також були знищені або пошкоджені декілька російських комплексів спостереження та розвідки, зокрема "Муром-П", система РЕБ "Стриж", ретранслятор зв’язку і електропідстанція, яка живила окупантів РФ електроенергією.

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