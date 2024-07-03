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Українські дрони атакували важливий для російського ВПК комбінат — джерела
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Українські дрони атакували важливий для російського ВПК комбінат — джерела

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В результаті атаки українських безпілотників в ніч на 1 липня зазнав серйозних пошкоджень унікальний об’єкт російського ВПК — "Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова” (ОЕМК), який є єдиним в РФ металургійним підприємством повного циклу.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

Спецоперація здійснена спільними зусиллями Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

За словами джерел, дрони-камікадзе поцілили дві основні електропідстанції Бєлгородської області: ПС "Старий Оскол" поблизу села Незнамово та ПС "Металургійну" біля села Волоконовське. Підстанція "Металургійна" є однією з найбільших електропідстанцій у Європі.

Повідомляється, що в результаті операції було повністю знеструмлено Оскольський електрометалургійний комбінат — єдине в РФ металургійне підприємство повного циклу, де реалізовано технологію прямого відновлення заліза і плавлення в електропечах, що дають змогу отримати метал, практично вільний від шкідливих домішок і залишкових елементів.

Внаслідок знеструмлення зупинились усі електродугові печі, у яких застиг метал. Для їхнього повторного запуску необхідно провести повну чистку цих печей, замінити дугові елементи, на що може знадобитись декілька місяців.

Окремі робітники ОЕМК вважають, що доведеться ставити нові печі. Зважаючи на те, що ОЕМК будувався німецькими фахівцями за німецькими технологіями, без їхньої участі відновити роботу комбінату ймовірно буде складно.

Електрометалургійний комбінат має надзвичайне значення для ВПК РФ. На обʼєкті виробляли високоякісну сталь, в тому числі леговані види спецсталей (SBQ) для автопрому та машинобудування, що використовує бездоменну технологію прямого відновлення заліза “MIDREX” та електродугове плавлення.

Продукцією комбінату у своїй роботі користуються зокрема такі підприємства російського ВПК:

  • ГАЗ (прокатні заготовки для виготовлення автомобільної листової сталі; заготовки для штампування автомобільних рам; прокатні заготовки для виготовлення броне листів для легкої броньованої техніки; заготовки для виготовлення кузовів);
  • УАЗ (прокатні заготовки для виготовлення автомобільної листової сталі; заготовки для штампування автомобільних рам; прокатні заготовки для виготовлення броне листів для легкої броньованої техніки)
  • КамАЗ (прокатні заготовки для виготовлення автомобільної листової сталі; заготовки для штампування автомобільних рам; прокатні заготовки для виготовлення бронелистів для легкої броньованої техніки);
  • заводи групи підшипникових компаній “ЕПК” та “SKF” (виготовляють підшипники для, в тому числі для військової техніки);
  • підприємство “АВТОНОРМАЛЬ” (виготовляє кріпильні елементи для заводів автопрому і оборонпрому, зокрема – усі види високоміцних шкворнів, болтів, інших елементів, які використовуються для виготовлення і ремонту автомобільної і броньованої техніки).

2 квітня 2023 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, холдинг “Металоінвест” та Оскольський електрометалургійний комбінат були включені до санкційних списків США та Великої Британії.

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