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У Росії через атаку дронів горить підстанція та трансформатори
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У Росії через атаку дронів горить підстанція та трансформатори

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У Ростовській області Росії через атаку десятків безпілотників загорілися трансформатори та електропідстанція.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За словами чиновника, близько другої години ночі в області розпочалася масована атака ударних безпілотників. Протиповітряної оборони нібито знищила "кілька десятків цілей у різних районах регіону".

"Внаслідок повітряної атаки в Родіоново-Несвітайському районі сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхав пожежний розрахунок", — написав губернатор у Telegram.

Також у Ростові-на-Дону на місці падіння уламків дрона "сталося загорання сухої рослинності". Пожежу ліквідували.

Також у ніч проти 9 липня вибухи пролунали у Бєлгородській області. Там через ракетний обстріл загинула людина та ще двоє — травмовані.

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