У Міноборони РФ заявили про збиття 38 дронів

У Міноборони РФ заявили, що вночі 9 липня над територією п'ятьох регіонів нібито було збито 38 безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні російського оборонного відомства.

"Черговими засобами ППО знищено та перехоплено 3 БПЛА над територією Бєлгородської області, 7 БПЛА над територією Курської області, 2 БПЛА над територією Воронезької області, 21 БПЛА над територією БПЛА над територією Ростовської області та 5 БПЛА над територією Астраханської області", — розповіли у Міноборони РФ.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що внаслідок збиття дронів і падіння їхніх уламків виникли спалахи на підстанції м. Фролово та нафтобазі у м. Калач-на-Дону.

"Пожежу на підстанції було оперативно ліквідовано, енергопостачання не зупинено. На місці пожежі на нафтобазі працюють сили протипожежної служби регіону та МНС, загрози житловим об'єктам немає", — йдеться у його дописі у Telegram.

Російський Telegram-канал Astra опублікував відео із пожежею, яка виникла внаслідок влучання дрона у нафтобазу.

При цьому Міноборони РФ не згадувала Волгоградську область у своєму зведенні.

За словами очільника Ростовської області Василя Голубєва, внаслідок атаки БПЛА в Родіоново-Несвітайському районі сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції. У своєму дописі у Telegram він додав, що у 06:08 ранку пожежу було ліквідовано.

Вночі 7 липня безпілотники Служби безпеки України атакували склад боєприпасів біля села Сергіївка у Воронезькій області Росії.