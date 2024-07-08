Генсек ООН засудив російські удари по Україні 8 липня

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "рішуче засудив" удари РФ 8 липня по житлових будинках та цивільній інфраструктурі України.

Офіційна заява опублікована на сайті ООН від речника генсека, Стефана Дюжарика.

"Спрямування ударів по мирних мешканцях та цивільних об'єктах заборонено міжнародним гуманітарним правом. Такі атаки є неприйнятними та мають бути негайно припинені", — ідеться в тексті.

Гутерреш також висловив співчуття сім'ям усіх потерпілих і побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Також свою реакцію на обстріл висловив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк:

"Це огидно, і я благаю тих, хто має вплив, зробити все від них залежне, щоб ці атаки негайно припинилися. Цивільне населення має бути захищене, а закони війни неухильно дотримуватись".

Виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел на тлі ударів нагадала, що, згідно з міжнародним правом, лікарні мають бути безпечним притулком, і їм надається особливий рівень захисту під час воєн.

Представники ООН побували на місці удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. ЮНІСЕФ, Всесвітня організація охорони здоров'я, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) надали потерпілим воду, засоби гігієни та психологічну підтримку.

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер відреагував на російські удари 8 липня. Він вважає, що це злочин, який потрібно окремо розслідувати.

Низка політиків та диппредставників Європейського Союзу і Сполучених Штатів протягом дня коментували російську атаку. Суспільне зібрало їхні реакції.

Масований удар по Україні 8 липня 2024 року

Загалом 8 липня армія РФ спрямувала на Україну понад 40 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню.

Зокрема, в Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій — багатоповерхівку. На 14.00 8 липня відомо про одного загиблого й 12 поранених.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. На 14.00 8 липня є дані, що 10 людей загинули, близько пів сотні — поранено.

Ракетного удару зазнав і Київ. У столиці ракета вдарила по одному з приміщень дитячої лікарні "Охматдит". Пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу, є поранені та щонайменше двоє загиблих — обоє дорослі. Близько 13 години Росія повторно вдарила по Києву. Внаслідок повторного обстрілу з боку РФ пошкоджено медцентр в Дніпровському районі Києва. Станом на 21:23 відомо, що у різних районах міста загинули 27 людини, з них троє дітей, постраждали 82 людини, повідомили в КМВА.

За попередніми даними, 8 липня, Росія близько 10:00 ранку випустила по Україні 38 ракет різних типів, з яких українська ППО знищила 30.