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Білий дім хоче розслідувати обстріл київських лікарень 8 липня як воєнний злочин
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Білий дім хоче розслідувати обстріл київських лікарень 8 липня як воєнний злочин

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Майкл Карпентер про обстріл 8 липня
Старший директор з питань Європи у Раді національної безпеки США Майкл Карпентер на Саміті миру у Швейцарії, 15 червня 2024 року. Суспільне Новини/Владислав Кравець

Старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер відреагував на російські удари 8 липня по лікарні "Охматдит" і по медцентру на лівому березі Києва. Він вважає, що це злочин, який потрібно окремо розслідувати.

Про це з брифінгу Карпентера повідомив кореспондент "Європейська правда".

Американський політик нагадав, що Росія вже не вперше б'є по українських медичних закладах. Обстріл "Охматдиту" підкреслює необхідність розслідування таких ударів.

"Це жахливо, це не може бути обґрунтовано, і звісно це має бути розслідувано. Атака на пологовий будинок, а також на дитячу лікарню – на жаль те, що відбувається не вперше під час війни. Я розраховую, що цей удар є таким, що потребуватиме глибшого вивчення, розслідування", — сказав Майкл Карпентер.

Служба безпеки України вже кваліфікувала ракетний удар Росії по "Охматдиту" як воєнний злочин. Разом з Офісом генпрокурора відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438Порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством Кримінального кодексу України.

Насильство щодо медичного персоналу, пошкодження медичного транспорту, лікарень, обладнання — це воєнні злочини, згідно із міжнародним правом.

24 червня, до обстрілу "Охматдиту" і медцентру в Києві, Міністерство охорони здоров'я України говорило, що з початку вторгнення через удари Росії пошкоджено 1619 об’єктів медзакладів та ще 214 зруйновано повністю без можливості відновлення.

Що відомо про обстріл Києва 8 липня

Зранку 8 липня на Київщині та в Києві працювали сили ППО через ракетну атаку РФ. Уламки впали в семи районах столиці. Є загиблі та постраждалі.

Зокрема, під час ранкового ракетного обстрілу столиці постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Війська РФ цілеспрямовано запустили по дитячому медзакладу ракету Х-101.

Також у Києві через обстріл РФ повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції.

Згодом РФ повторно обстріляла Київ. Уламки влучили у медичний заклад у Дніпровському районі. Частково зруйнована будівля медичного центру. Рятувальники спочатку повідомили про 4 загиблих і 3 травмованих.

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