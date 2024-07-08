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ВАКС зняв арешт із 13 тисяч зарплатних коштів Князєва
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ВАКС зняв арешт із 13 тисяч зарплатних коштів Князєва

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Всеволод Князєв, суд
Ексголова Верховного суду Всеволод Князєв під час засідання ВАКС, запобіжний, Київ, 18 травня 2023 року. УНІАН/Ратинський Вʼячеслав

Вищий антикорупційний суд сьогодні, 8 липня, зняв арешт з деяких коштів ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють у великому хабарі.

Про це повідомила організація Transparency International Ukraine.

Ідеться про понад 13 тисяч гривень із зарплатного рахунку Князєва — він отримав ці гроші як викладач Національного університету кораблебудування ім. Макарова.

Також на цьому засіданні ВАКС подали клопотання, щоб суд зняв арешт із рахунку Князєва, де зберігаються понад 33 тисячі доларів. Ці кошти потрібні виконавчій службі для виконання рішення Печерського районного суду Києва у справі про конфіскацію подарунка вартістю понад 900 тис. грн. Але ВАКС відмовив знімати цей арешт.

Що відомо про справу Всеволода Князєва

15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали чинного голову Верховного суду Всеволода Князєва та вилучили 2,7 млн доларів.

Також голові Верховного суду Князєву та його спільникові – адвокату повідомили про підозру у справі щодо отримання хабаря.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило записи прослуховування голови Верховного суду Всеволода Князєва у справі щодо отримання ним хабаря.

16 травня у Верховному суді скликали позачерговий пленум. На пленумі зі 168 судів Верховного суду були присутні понад 140 суддів. 142 голосами судді ухвалили заяву, у якій взяли на себе повну відповідальність за події, "що відбуваються у зв'язку з імовірними корупційними діяннями його окремих представників".

Пленум Верховного суду висловив недовіру голові ВСУ Всеволоду Князєву та достроково позбавив його статусу очільника суду.

18 травня 2023 року Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Адвокати Князєва подали апеляцію, але суд її відхилив, хоча зменшив суму застави. Після ще кількох зменшень суми заставу у 18,168 млн грн заплатили і 31 січня 2024 року Князєв вийшов з-під варти.

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