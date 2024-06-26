ВАКС на шість років засудив ексначальника слідчого управління ГПУ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним та засудив на шість років колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербину.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 26 червня.

Щербину визнали винним в підбурюванні до надання хабаря у 150 тисяч доларів колишньому директору Державного бюро розслідувань (ДБР) Роману Трубі.

Колегія суддів (Ігор Строгий, Леся Федорак та Віктор Маслов) за пʼятьма статтями призначила покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, суд позбавив Щербину чину старшого радника юстиції.

На виконання рішення суду Щербину взяли під варту у залі суду. Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.

Що відомо про справу Ігоря Щербини

Ігор Щербина — колишній керівник Головного слідчого управління ГПУ в 2014-2015 роках. У ті часи Ігор Труба працював під його керівництвом та був його заступником. У 2017-2019 Роман Труба очолював ДБР. Відомо, що чоловіки є кумами.

Справа колишнього начальника Головного слідчого управління тоді ще Генеральної прокуратури Ігоря Щербини тягнеться з 2019 року.

За версією слідства, Щербина вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовників хабар у 150 тисяч доларів для нібито підкупу тодішнього керівника ДБР Романа Труби за закриття кримінального провадження. Змовники таки отримали 75 тисяч доларів "авансу", проте їх затримали.