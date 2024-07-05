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Мін'юст хоче конфіскувати низку активів Медведчука та Марченко
Віктор МедведчукСАНКЦІЇВАКСЖиттяЕкономікаПолітика

Мін'юст хоче конфіскувати низку активів Медведчука та Марченко

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Віктор Медведчук
Екснардеп, обвинувачений в Україні в держзраді, Віктор Медведчук. УНІАН

Міністерство юстиції України 5 липня подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про застосування санкції проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Про це йдеться на сайті Мін'юсту.

Мінʼюст просить стягнути в подружжя:

  • 24 авто, літак Gulfstream G650, гвинтокрил Bell-427 та судно "Романс 1";
  • понад 20 об’єктів нерухомості;
  • корпоративні права 22 юросіб (обленерго, телеканали тощо);
  • майнові права на 8 торговельних марок;
  • 1,9 млн грн;
  • більш як 1000 одиниць історико-культурних цінностей (годинники, ювелірні вироби, картини, гарнітури, предмети інтер’єру, вагон-ресторан з меблями).

Раніше Держбюро розслідувань та Служба безпеки України заарештували 264 картини Медведчука. Їх продадуть на аукціоні.

Також арештована 92-метрова яхта Royal Romance, яка раніше належала екснардепу-зраднику Віктору Медведчуку, набула статус українського судна на яке поширюється юрисдикція України.

Віктор Медведчук — кум Путіна, держзрадник

Кум президента Росії Путіна, нардеп забороненої "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук був фігурантом справи про державну зраду, за результатами якої у 2021 році суд відправив його під домашній арешт.

27 лютого 2022 року стало відомо, що після вторгнення Росії Медведчук втік з-під домашнього арешту. 12 квітня 2022 року президент Зеленський повідомив про затримання Медведчука та опублікував його фото в наручниках та у військовій формі.

Згодом він запропонував обміняти Медведчука на українців, які опинилися в російському полоні. Пізніше Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна із проханням обміняти його на захисників Маріуполя та заблокованих у місті цивільних.

21 вересня 2022 року стало відомо, що тривають перемовини щодо обміну полоненими за формулою 1 українець на 4 росіян і, за повідомленнями ЗМІ, до списків на обмін міг потрапити Медведчук.

У вересні Медведчука обміняли на 200 українських захисників, які перебували в російському полоні. Серед них — захисники "Азовсталі" та ті, хто пережив теракт РФ в Оленівці.

10 січня 2023 року Зеленський позбавив громадянства України політиків Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.

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