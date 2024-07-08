Зеленський у Польщі зустрівся із Туском. Попереду — зустріч із Дудою

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 липня, прибув до Варшави. Він вже зустрівся польським прем'єром Дональдом Туском. Після цього він має зустрітися із президентом Польщі Анджєєм Дудою.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Зазначається, що Зеленський і Туск обговорять продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Також вони обговорять участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі та гуманітарну співпрацю.

Крім цього під час зустрічі буде підписана угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею.

Як повідомили у канцелярії глави Польщі, одразу після зустрічі із Туском, президент України проведе перемовини з Анджеєм Дудою.

"У палаці Бельведер відбудеться зустріч президента Республіки Польща Анджея Дуди з президентом України Володимиром Зеленським", — повідомили там.

Востаннє Зеленський перебував з офіційним візитом у Варшаві 5 квітня 2023 року.

Раніше в інтерв'ю Українському радіо посол Польщі в Україні Ярослав Гузи припустив, що Польща та Україна підпишуть двосторонню безпекову угоду до саміту НАТО, який стартує у вівторок, 9 липня.

Саміт НАТО у Вашингтоні 2024 року

Саміт відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня. На захід також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Також на Саміті буде й Україна.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.