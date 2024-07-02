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України нема у планах: Небензя назвав пріоритети головування РФ у Радбезі ООН
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України нема у планах: Небензя назвав пріоритети головування РФ у Радбезі ООН

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Небензя
Постпред РФ в ООН Василь Небензя. AP

У липні головування в Раді Безпеки ООН перейшло до Росії. Планується обговорення ситуації в Палестині, Сирії, Лівані, Ємені, питання України у планах нема.

Про це заявив постпред Росії при ООН Василь Небензя, передає Укрінформ.

Він зазначив, що питання України не внесено до плану на поточний місяць. Але, за його словами, будь-який член РБ може ініціювати його розгляд.

У липні Радбез, за ініціативою Москви, обговорюватиме конфлікт на Близькому Сході, зокрема ситуацію в Палестині, Сирії, Лівані, Ємені.

За словами Небензі наприкінці місяця для участі в засіданнях Ради до Нью-Йорка прибуде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, якщо "будуть належно вирішені візові питання".

Відповідаючи на запитання журналістів щодо заяв експрезидента США Дональда Трампа про його наміри швидко закінчити війну Небензя заявив, що це "не може бути вирішено за один день".

Він також прокоментував матеріал WP про те, що Росія становить небезпеку не тільки населенню України, а жителям Росії, оскільки через низьку якість озброєнь російські війська протягом року скинули щонайменше 38 авіабомб на Бєлгородську область.

Постпред РФ заявив, що Україна та "її західні спонсори" нібито вигадують історії про те, як "Росія сама себе бомбить". Він додав, що не може коментувати публікації у WP, але нібито знає, хто їх готує. Проте не уточнив, кого має на увазі.

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