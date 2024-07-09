Гендиректор київської дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір виступив онлайн на засіданні Радбезу ООН. Він повідомив, що в момент російської атаки на лікарню 8 липня всередині перебували понад 600 пацієнтів і майже стільки ж працівників, проводились три складні операції.

За його словами, поранені 300 людей, з них 8 — діти. Двоє дорослих загинули, одна з них — молода лікарка. Пошкоджені 24 відділення. Близько 600 пацієнтів довелось перевести в інші медичні заклади, серед них є ті, що потребують невідкладної допомоги та лікування.

Суспільне публікує повний текст виступу медика.

Шановні члени Ради безпеки ООН, дякую за можливість поговорити із вами сьогодні.

Мене звуть Володимир Жовнір. Я є доктором і директором "Охматдиту" з січня 2021 року. "Охматдит" означає "Центр матері і дитини", і це найбільший український медичний центр у цій сфері. Лікарня лікує дітей з раком, захворюваннями крові з усієї країни. Щороку близько 80 тисяч дітей отримують лікування і близько 20 тисяч з них отримують надзвичайну негайну допомогу. Ми проводимо близько 13 тисяч операцій щороку. Також лікарня надає лікування для пацієнтів з інших країн.

Учора о 9:52 пролунала повітряна тривога. Лікарня зупинила роботу і почала евакуювати пацієнтів в укриття. Це досить складний процес, особливо для дітей, які перебувають у реанімації. І за два з половиною роки війни Росії проти України наш персонал зробив усе для того, щоб під час кожної атаки ми могли зберігати життя та мінімізувати смерті. На цей час учора понад 600 пацієнтів і майже така сама кількість працівників лікарні перебували у лікарні. Діти були на крапельницях, на діалізі, у реанімаціях. На додаток до цього, на момент атаки проводилися три складні операції в операційних. І те, що відбулося, поставило під загрозу життя цих людей.

О 10:42 ми почули потужний вибух. Земля затряслася і стіни затремтіли. Діти та дорослі почали кричати, плакати від страху. І їм було боляче, це було пекло. Ми вийшли у двір і побачили, що російська ракета вдарила у відділення реанімаційної терапії та хронічної інтоксикації. Частина будівлі була повністю зруйнована. Перекриття обвалилися. І ми чули як люди кричали, просили про допомогу, і ці крики долинали з-під завалів. У результаті атаки понад 300 людей були поранені, серед яких 8 дітей.

Двоє дорослих загинули, один із них був працівником нашої лікарні, це була молода лікарка. Ми евакуювали пацієнтів, які покладаються на системи підтримки життя, ми евакуювали понад 600 пацієнтів, понад 100 із них було переведено до інших лікарень. І евакуація продовжується. Наш персонал також був доставлений до лікарень, щоб надавати медичну підтримку цим дітям. Відділ травматології та відділ токсикології були повністю зруйновані. Також було знищено лабораторію.

У цілому 24 відділення зазнали шкоди, включно з 10 хірургічним відділеннями, 10 онкологічними відділеннями, 3 реанімаційних, 10 операційних, радіологічний відділ, пренатальний відділ та відділ радіаційної терапії. Ми призупинили надання медичних послуг у відділі токсикології та невідкладної допомоги. Підрозділи хірургії та травми також на паузі. Ми продовжуємо евакуацію та оцінку шкоди завданої атакою російської федерації на дитячу лікарню.

Ця атака матиме довгострокові наслідки, у пацієнтів не буде належної допомоги і наші спеціалізовані послуги з високоякісним обладнанням не будуть надаватися у найближчому майбутньому. У нас будуть серйозні довгострокові наслідки для медичної сфери щодо лікування дітей. Отже, ця атака завдала серйозної шкоди. І ще довго ми відчуватимемо її наслідки. І люди, які там перебували, відчуватимуть наслідки ще довгий час.

На підсумок хочу зазначити, що у нас лікувалися діти від раку та інших складних захворювань. І це не просто воєнний злочин — нападати на такий об'єкт і на таких людей, — це поза межами людяності. Наші лікарі та наші працівники намагалися рятувати життя цих дітей до останнього моменту під атаками та після того, як все було уражено, навіть не зважаючи на сирени.

Дякую за увагу.

У Радбезі ООН у липні головує Росія

Надзвичайне засідання Радбезу Україна скликала після масованої російської атаки 8 липня. Росія головує на засіданні, тому що з 1 липня вона головує загалом у Раді Безпеки ООН.

Україна закликає позбавити Москву місця члена Радбезу ООН, повідомив раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на своїй сторінці в соцмережі X.

Також в Організації Об’єднаних Націй визнають, що існує "висока ймовірність" того, що дитяча лікарня в Києві зазнала "прямого влучання" російської ракети. Про це раніше заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл на пресбрифінгу в Женеві.

Що Росія говорила про удар по лікарні

Росія заперечує, що обстріляла дитячу лікарню “Охматдит” зранку 8 липня. У Міноборони РФ заявили, що завдали “високоточного удару по об'єктах військової промисловості України та авіабазах ЗСУ”. За версією росіян, цивільні об'єкти у Києві постраждали нібито виключно “через роботу української ППО”.

При цьому російські телеграм-канали намагалися применшити наслідки руйнувань, відзначивши “дефекти фасаду з характерними слідами від шрапнелі та розбитим склом”.