У Радбезі ООН розпочалося надзвичайне засідання, яке скликала Україна після того, як російські війська 8 липня влучили по дитячій лікарні "Охматдит" та ще одному медзакладу у Києві.

Суспільне транслює засідання наживо з перекладом українською.

Росія головує на засіданні, оскільки вона взяла на себе одномісячне головування в Раді безпеки ООН з 1 липня.

Україна закликає позбавити Москву місця члена Радбезу ООН, повідомив раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на своїй сторінці в соцмережі X.

Також в Організації Об’єднаних Націй визнають, що існує "висока ймовірність" того, що дитяча лікарня в Києві зазнала "прямого влучання" російської ракети. Про це раніше заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл на пресбрифінгу в Женеві.

Очільник "Охмадиту" на Радбезі: "Це поза межами людяності"

Гендиректор київської дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір виступив онлайн на засіданні Радбезу ООН. Він повідомив, що в момент російської атаки на лікарню 8 липня всередині перебували понад 600 пацієнтів і майже стільки ж працівників, проводились три складні операції.

За його словами, поранені 300 людей, з них 8 — діти. Двоє дорослих загинули, одна з них — молода лікарка. Пошкоджені 24 відділення. Близько 600 пацієнтів довелось перевести в інші медичні заклади, серед них є ті, що потребують невідкладної допомоги та лікування.

Директор "Охмадиту" пояснив, що ця атака матиме довгострокові наслідки, у пацієнтів не буде належної допомоги і спеціалізовані послуги лікарні з високоякісним обладнанням не будуть надаватися у найближчому майбутньому.

"У нас будуть серйозні довгострокові наслідки для медичної сфери щодо лікування дітей. Отже, ця атака завдала серйозної шкоди. І ще довго ми відчуватимемо її наслідки. І люди, які там перебували, відчуватимуть наслідки ще довгий час", — сказав Жовнір.

Кислиця: Росія вбиває українських дітей, яких не може викрасти

Росія намагається фізично знищити українських дітей, яких не може викрасти й "перевиховати". Про це заявив на засіданні Радбезу ООН постійний представник України Сергій Кислиця.

Ракетний удар Росії по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві, за його словами, демонструє глибоку зневагу РФ до "будь-яких мирних ініціатив, незалежно від їх походження”.

“Росія — як рак, але гірше. Вона припинить вбивати й поширювати насильство, лише коли буде нездатною робити це. Обовʼязково потрібно збивати російські ракети. Обовʼязково потрібно знищувати російські бойові літаки на їхній базах. Треба робити рішучі кроки, аби ліквідувати загрозу”, — наголосив Кислиця.

"Докази свідчать про відповідальність Росії" — представник Словенії у Радбезі

Представник Франції Ніколя де Рів'єр закликав ООН та інші міжнародні організації брати участь у документуванні воєнних злочинів РФ для притягнення винних до відповідальності.

“Ми будемо підтримувати Україну скільки це потрібно, будемо підтримувати гуманітарну діяльність, в 2024 році ми будемо надавати гроші на відновлення освіти, водопостачання, розмінування. Ми закликаємо Росію до виведення своїх військ з території України — як уже було вирішено міжнародним судом”, — заявив представник Франції у Радбезі ООН.

“Жодна дитина не повинна рости під загрозою ракетних ударів, жодна дитина не має гинути під завалами лікарні, адже це має бути безпечне місце для одужання. Кожна дитина повинна мати змогу вести безпечне життя і повертатися до нормального існування”, — заявила представниця Швейцарії Паскаль Берісвіл.

Щоб це було можливо, Росія має закінчити свою збройну агресію і відкликати свої війська з території України, додала вона.

Представник Словенії Самуель Збогар наголосив, що не можна звинувачувати в ударі по дитячій лікарні протиповітряну оборону, тому що докази свідчать про відповідальність Росії.

“Ми не повинні втрачати загальну картину того, що відбулося загалом. Те, що відбулося вчора, — це лише вершина айсберга. За останні кілька місяців відбулися численні атаки на інфраструктуру охорони здоров'я”, — сказав він.

“Це новий рівень, це показує відсутність навіть базової гуманності. Росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі по всій Україні. Ми ще раз підкреслюємо, що збройне вторгнення Росії в Україну і анексія українських територій — це серйозне порушення статуту ООН і міжнародного права”, — заявив представник Республіки Корея Хван Чун-кук.

Представник Китаю у Радбезі ООН під час свого виступу заявив, що “Сторони мають піти на поступки одна перед одною і розпочати переговори”.

Він заявив, що під час зустрічі із міжнародними лідерами китайська сторона підкреслила, що мир — в інтересах усіх сторін, а пріоритетом є “деескалація ситуації шляхом дотримання принципів непоширення зони бойових дій, непоширення інтенсивності бойових дій”.

“Були заклики до міжнародної спільноти створити умови для переговорів і діалогу між сторонами, і нехай усі країни роблять свій позитивний вклад у те, щоби цей конфлікт припинився. Китай завжди наголошував, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн має бути дотримана, ми маємо дотримуватися основних принципів статуту ООН і усі легітимні труднощі країн мають бути розглянуті із наданням відповідної допомоги”, — заявив представник КНР.

Представниця США Лінда Грінфілд наголосила, що атака 8 липня — це не якийсь окремий інцидент. Так, у березні 2022 року удар Росії знищив лікарню і пологовий будинок у Маріуполі. А потім був заклад у Дніпрі.

“Я можу продовжувати ще довго, але такі факти. По всій країні сотні дітей були вбиті, ще більше поранені, і мільйони залишили свої домівки через атаку Росії. Багатьох Росія примусово депортувала, вивезла, аби вони втратили свою ідентичність. Коли Путін оголосив свій план миру, я назвала його тим чим він є — чергова спроба примусити Україну до миру під дулом зброї”, — заявила вона.

І якщо хтось сумнівається, учорашня атака іще раз показує, що Путіна не цікавить мир, додала представниця США.

Представниця Великої Британії Барбара Вудвард заявила, що, свідомо спрямовуючи атаки проти цивільних та цивільних об'єктів, Росія чинить воєнні злочини. Вона додала, що, починаючи з 23 лютого 2022 року, Росія багато разів порушувала міжнародне право і статут ООН.

“Її поведінка — це сором для Ради Безпеки, особливо це стосується часу коли Росія займає крісло голови. З нашого боку, Об'єднане Королівство разом із нашими партнерами буде продовжувати дбати про те, щоб Україна могла захищатися проти цих варварських дій. І, як було зазначено в Одесі на цих вихідних, Україна отримає нову допомогу на користь своєї оборони”, — сказала Вудворд.

“За звітами від 2023 року було підтверджено убивство 80 дітей і завдання шкоди 362 дітям. Також є свідчення, що понад 160 шкіл і лікарень зазнали шкоди. Ці цифри не відображають повного масштабу впливу на дітей. Ми маємо не забувати про викрадення дітей на окупованих територіях. Вони мають бути удома та мають бути поверненні своїм рідним якомога швидше”, — наголосив представник Японії Шіно Мітсуко.

Росія заперечує, що обстріляла дитячу лікарню “Охмадит”

Росіянин Василь Небензя назвав виступи представників членів Радбезу ООН “дивами словесної еквілібристики”. Він заявив, що це нібито ракета ЗСУ начебто збилася з курсу і влетіла в будівлю дитячого корпусу.

“Найімовірніше в повітрі вона втратила ціль та захопила тепловий сигнал лікарні сплутавши цілі… Від ракети Х101 було би набагато більше шкоди, ніж було насправді”, — заявив Небензя.

Він також заявив, що нібито — цитата — “Банкова, тобто Офіс президента, спустили всім темник публікувати та розганяти лише дитячу лікарню Охматдит для того, щоб відволікти увагу від інших прильотів…, намагатися підняти бойовий дух армії та народу на основі ненависті до супротивника”. При цьому Небензя заявив, що нібито отримав інформацію, яку за гарячими слідами опублікували українські телеграм-канали.

Росія раніше також заперечила, що обстріляла дитячу лікарню “Охмадит” зранку 8 липня. У Міноборони РФ заявили, що завдали “високоточного удару по об'єктах військової промисловості України та авіабазах ЗСУ”. За версією росіян, цивільні об'єкти у Києві постраждали нібито виключно “через роботу української ППО”.

Російські телеграм-канали намагалися применшити наслідки руйнувань, відзначивши “дефекти фасаду з характерними слідами від шрапнелі та розбитим склом”.

При цьому на місці події знайшли уламки корпуса задньої частини російської ракети Х-101 з серійним номером та частину руля цієї ж ракети.

За оцінками Організації Об'єднаних Націй, у понеділок, 8 липня, в дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит", найімовірніше, влучила російська ракета.

Що відомо про обстріл Києва та Київської області 8 липня

Зранку 8 липня на Київщині та в Києві працювали сили ППО через ракетну атаку РФ. Уламки впали в семи районах столиці. Загинули понад 30 людей, понад 100 постраждали.

Зокрема, під час ранкового ракетного обстрілу столиці постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Війська РФ цілеспрямовано запустили по дитячому медзакладу ракету Х-101.

Також у Києві через обстріл РФ повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції.

У Києві розгортають штаби допомоги для постраждалих від обстрілу.

На Київщині унаслідок атаки російських військ 8 липня влучань в об'єкти не зафіксовано. Осколкові поранення отримали двоє людей.

Через ракетну атаку російських військ на цивільні об'єкти Києва міська влада оголосила вівторок, 9 липня, днем жалоби.

Співавторка — Катерина Ільницька.