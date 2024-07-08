У Франції оголосили результати другого туру парламентських виборів

За підсумками другого туру парламентських виборів у Франції на першому місці партія "Новий народний фронт", далі йде президентська коаліція Емманюеля Макрона "Разом!", на третьому місці — ультраправе "Національне об'єднання".

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті МВС Франції.

Отже "Новий народний фронт" усього отримав 182 парламентські мандати у парламенті. У коаліції "Разом!" — 168 місць і у "Національного об'єднання" — 143.

Загалом у французькому парламенті 577 місць.Відповідно, ті, що залишилися, розподілилися між кандидатами не з коаліцій, серед них також є окремі представники "правих" і "лівих" сил.

Як пише Le Monde, жодна партія не отримала більшості (289 місць) для формування уряду. При цьому лідер "Нового народного фронту" Жан-Люк Меланшон закликав президента Емманюеля Макрона довірити посаду прем'єр-міністра представнику його політсили.

Після проведення другого туру 7 липня прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що йде у відставку, адже центристський табір, до якого він належить не отримав більшості.

У першому турі, який відбувся 30 червня свої мандати отримали 76 депутатів, серед них: 39 від "Національного об'єднання", 32 від "Нового народного фронту" та два від коаліції Макрона.

Що відомо про вибори у Франції

9 червня президент Франції Емманюель Макрон розпустив Національні збори —французький парламент.

Макрон пішов на такий крок після поразки на виборах в Європарламент. Ультраправе "Національне об’єднання" (RN) Марін Ле Пен набра близько 33%, партія Макрона 15%, соціалісти 14%.

Перший тур позачергових виборів відбувся 30 червня.

За даними екзитполів, ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен лідирувала у першому турі парламентських виборів у Франції, передає Le Figaro — у неї було близько 34% голосів. На другому місці був блок лівих партій "Новий народний фронт" — близько 29%. Далі — партія чинного президента Макрона, яка набирала тоді 21,5% голосів.