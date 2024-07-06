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Прем’єр Британії провів перше засідання нового уряду
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Прем’єр Британії провів перше засідання нового уряду

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Прем’єр Британії Кір Стармер
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на своєму першому засіданні кабінету міністрів, Лондон, Велика Британія, 6 липня 2024 року. REUTERS/Claudia Greco

Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у суботу, 6 липня, провів засідання уряду Сполученого Королівства — перше після парламентських виборів та формування кабінету.

Його виступ після засідання опублікував урядовий сайт.

Серед низки проблем, які зараз постають перед новим урядом, — стимулювання економіки, виправлення системи охорони здоров’я та відновлення довіри до уряду, пише журнал Time.

Стармер сказав, що лейбористи вперше за 20 років отримали мандат від усіх 4 частин Сполученого Королівства, а в Англії, Шотландії та Уельсі лейбористів більшість. Він вирушить із офіційними візитами в кожну землю, щоб обговорити проблеми сьогодення.

Також, як сказав Стармер, важливим на порядку денному є саміт НАТО 9-11 липня:

"Для мене важливо абсолютно чітко заявити, що першим обов'язком мого уряду є безпека і оборона, чітко заявити про нашу непохитну підтримку НАТО... І, звичайно, підтвердити, як я зробив це вчора президенту Зеленському, підтримку, яку ми матимемо в цій країні та з нашими союзниками стосовно України".

Стармер також уже встиг поговорити телефоном із кількома світовими лідерами. Зокрема 6 липня він говорив із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, прем'єром Японії Фуміо Кісідою, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном, з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанезе.

Також новий прем'єр Британії заявив, що скасовує політику свого попередника Ріші Сунака щодо депортації біженців до Руанди.

Новий уряд Великої Британії

5 липня лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став 58-м прем'єром Великої Британії після того, як король Чарльз III призначив його на посаду. Його партія перемогла на дострокових парламентських виборах й отримала понад 400 місць з 650 у Палаті громад.

Раніше король Чарльз ІІІ прийняв відставку лідера консерваторів Ріші Сунака з посади прем'єр-міністра. У своїй прощальній промові на Даунінг-стріт Сунак перепросив перед кандидатами та активістами, які "невтомно працювали".

Після цього Кір Стармер призначив на посаду міністра оборони Джона Гілі, а главою зовнішньополітичного відомства країни став Девід Ламмі.

У травні вони обоє відвідали Київ й пообіцяли зберегти "залізну" прихильність Великої Британії щодо підтримки України у її війні проти Росії.

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