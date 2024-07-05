Прем'єр-міністр Великої Британії і лідер консерваторів Ріші Сунак, партія якого програла парламентські вибори, у п'ятницю, 5 липня, виступив зі своєю прощальною біля резиденції прем'єра на Даунінг-стріт, 10. Після цього він приїхав до резиденції короля Чарльза III, щоб подати прохання про відставку.

Відео свого виступу Сунак оприлюднив у соцмережі Х.

"Я віддав цій роботі всього себе. Але ви надіслали чіткий сигнал, і тільки ваше рішення має значення. Це важкий день, але я залишаю цю роботу з честю бути прем'єр-міністром найкращої країни світу", — сказав Сунак.

Сунак вибачився перед кандидатами та активістами, які “невтомно працювали”, говорячи про те, що його партія не досягла результатів.

Він взяв відповідальність за поразку. Сунак також додав, що йому "болить" те, скільки колег більше не будуть засідати в Палаті громад.

Сунак повідомив, що піде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але не відразу, а лише тоді, коли будуть укладені домовленості щодо обрання його наступника.

"Важливо, щоб після 14 років правління Консервативна партія відновилася, а також щоб вона професійно та ефективно взяла на себе свою вирішальну роль в опозиції", — сказав політик.

Він додав, що пишається своїми досягненнями, і вважає, що Велика Британія процвітаюча, справедливіша та стійкіша, ніж у 2010 році. Сунак сказав, що найважливішим завданням, яке він мав, коли став прем’єр-міністром, було відновлення стабільності в економіці. За його словами, інфляція повернулася до цільового рівня, іпотечні ставки падають, а зростання відновилося.

Говорячи про лідера лейбористів Стармера, який невдовзі посяде крісло прем'єра, Сунак сказав, що вони балотувалися на виборах як супротивники, але описав лідера лейбористів як "порядну людину з громадським духом".

Сунак також подякував своїм колегам і висловив вдячність своїй дружині та дочкам. Він сказав, що ніколи не зможе віддячити їм за ті жертви, на які вони пішли, щоб дозволити йому служити країні.

Наразі Сунак прибув до Букінгемського палацу, щоб подати королю прохання про відставку, пише ВВС.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак привітав лідера лейбористів Кіра Стармера з перемогою на дострокових парламентських виборах, які відбулися 4 липня. Лейбористи з понад 400 депутатами отримали більшість у 650-місцевій палаті.

Це найгірший результат консерваторів за кількістю місць в історії. Це також найвищий показник ліберал-демократів з 1923 року.

З-поміж відомих консерваторів, які вже офіційно програли і в новому парламенті засідати не будуть, можна назвати міністра оборони Гранта Шеппса і лідерку Палати громад розпущеного парламенту Пенні Мордаунт, яка 2022 року претендувала на посаду лідера партії, але поступилася Ріші Сунаку. Також стало відомо, що експрем'єрка Ліз Трасс втратила своє місце у парламенті. Вона поступилася лейбористу із програшем у приблизно 600 голосів. Сам Сунак зберіг своє місце в Річмонді у Йоркширі.

Президент Володимир Зеленський подякував Сунаку за підтримку України.

Велика Британія отримає свій перший лейбористський уряд після 14 років правління консерваторів.

22 травня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що отримав згоду від монарха держави Чарльза III на проведення дострокових виборів у парламент. За його словами, вони відбудуться 4 липня.

30 травня у Британії розпустили парламент перед достроковими виборами, які відбудуться 4 липня. Після розпуску кожне місце в Палаті громад стає вакантним.