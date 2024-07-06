У російському Ростові вимикали світло після дронового обстрілу

У Ростові-на-Дону та області в Росії з 5 до 6 липня були перебої з електропостачанням. Споживачам вводили графіки відключень світла. Напередодні в регіоні була дронова атака.

Про це повідомив російський оператор енергетичних мереж "Россети".

"На території Ростовської області вводиться графік тимчасових відключень побутових споживачів. (...) Після ліквідації дефіциту потужності графіки обмеження споживання буде скасовано і електропостачання буде продовжено в нормальному режимі", — повідомили енергетики.

Українське Міністерство енергетики теж написало про відключення світла в Ростові та назвало це "ефектом бумеранга".

"З відкритих джерел стало відомо, що вже другу добу на вулицях не працюють світлофори, ТЦ зупинили свою роботу, як і більшість закладів. Також у звʼязку з відключеннями світла не працює інтернет та телебачення", — зазначили українські енергетики.

Згодом з'явилося оновлення: "Россети" написали, що заживлені всі споживачі, яким раніше обмежували електропостачання.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв у ніч на 5 липня заявляв про роботу ППО "по повітряних цілях противника" в районі міста Ростова.

Згодом він уточнив, що 5 липня збили 10 безпілотників, виникли пожежі, водночас потерпілих не було.

Новинні канали Ростова повідомляли, що не працюють світлофори. У "Доненерго" ж сказали, що світло вимкнули через перевантаження мережі.

Інші атаки на Ростовську область

У травні ГУР провело спецоперацію: в результаті атаки дронами постраждала паливна база в Ростовській області РФ. На об'єкті спалахнула пожежа. 15 червня українські безпілотники атакували Кам'янськ-Шахтинський у Ростовській області Росії. Уламки впали на проммайданчик. 18 червня в місті Азов у Ростовській області внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами. 24 червня російські засоби ППО відбили атаку 3 дронів.

Новину доповнено о 17:59. Додано коментар українського Міненерго.