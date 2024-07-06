У Росії на Кубані горить нафтобаза після атаки безпілотників

У Росії безпілотники атакували об'єкти в Краснодарському краї. Як наслідок — у Павловській та Ленінградській станицях спахнули резервуари з паливом.

Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю РФ.

Зазначається, що у Краснодарському краї РФ три райони зазнали атак безпілотниками: Єйський, Ленінградський і Павловський.

У Єйську пошкоджено вежу стільникового зв'язку, у станиці Павловській горять резервуари з паливом на нафтобазі. Ще один резервуар із паливом горить у станиці Ленінградській. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

За інформацією, у Єйську російські засоби протиповітряної оборони збили кілька безпілотників. Вежа стільникового зв'язку отримала "незначні ушкодження" під час падіння уламків.

У станиці Павловській атака також була відбита, йдеться у повідомленні. Пожежа на нафтобазі сталася через падіння фрагментів на резервуари з паливом. Ще один резервуар з паливом спалахнув у станиці Ленінградської "внаслідок атаки БПЛА".

27 червня у Міноборони РФ заявили, що вночі над територією трьох регіонів нібито було збито сім безпілотників. Йдеться про Московську, Тверську та Бєлгородську області. Російські Telegram-канали повідомили, що у Тверській області атаковано хімзавод.