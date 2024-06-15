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Губернатор Ростовської області РФ повідомив про обстріл Кам'янська-Шахтинського
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Губернатор Ростовської області РФ повідомив про обстріл Кам'янська-Шахтинського

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Міноборони РФ
Міноборони РФ. Фото: Getty Images

Українські безпілотники атакували Кам'янськ-Шахтинський у Ростовській області Росії.

Про це повідомив губернатор області Василь Голубєв.

За його словами, близько четвертої ранку протиповітряна оборона знищила кілька безпілотників. Уламки збитих дронів впали на територію проммайданчика.

"За попередніми даними, у нежитловій будові пошкоджено скління, постраждалих немає", — повідомив Голубєв.

Сьогоднішню атаку Міноборони РФ поки не коментувало. Українська сторона — без коментарів. Каменськ-Шахтинський знаходиться неподалік частково окупованої Луганської області. У квітні влада повідомляла про постраждалих у місті внаслідок падіння уламків збитого дрону.

У ніч на 14 червня над Ростовською областю збили 70 безпілотників, повідомляло Міноборони Росії. Там під обстрілом опинився аеродром Морозовська. За інформацією керівника Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України Кирила Буданова, Україна тоді випустила 70 безпілотників.

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