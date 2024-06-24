У Росії заявили про знищення трьох безпілотників

Російські засоби протиповітряної оборони відбили атаку в Ростовській області. Один безпілотник збитий, два — пригнічені РЕБ.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Зазначається, що уламки БПЛА впали на території промислового підприємства. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Наслідки на землі уточнюються, написав Голубєв у Telegram.

Нагадаємо, Міноборони РФ напередодні повідомило, що вночі 23 червня у кількох російських регіонах нібито було збито 33 безпілотники. Йдеться про Брянську, Смоленську, Липецьку і Тульську області.