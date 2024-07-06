На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Болгарія запропонує розпочати мирні переговори між Україною та Росією.

Про це у п’ятницю, 5 липня, заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев, повідомляє Novinite.

“Я щиро вірю, що ми повинні виступати за мирні переговори, а Болгарія буде виступати посередником. Що може бути краще за це? І це те, що я запропоную; немає жодних проблем”, — сказав Главчев.

При цьому він висловив скептицизм щодо шансів Болгарії бути прийнятою в якості посередника, пише агенція.

“Я запропоную гарну пропозицію, але для цього потрібна згода, щоб нас визнали посередниками. Важливо підкреслити, що ці мирні переговори повинні відповідати Статуту ООН і міжнародному праву. Це умови, які, в на мою думку, не підлягають обговоренню”, — додав Главчев.

Раніше Болгарія виступила з ініціативою покращити розвідку та спостереження за ситуацією у Чорному морі на тлі вторгнення Росії в Україну.

Саміт НАТО 2024 року відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня.

На саміт у Вашингтоні також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.