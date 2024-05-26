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Болгарія запропонувала покращити розвідку та спостереження у Чорному морі
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Болгарія запропонувала покращити розвідку та спостереження у Чорному морі

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Болгарія виступила з ініціативою із покращенням розвідки та спостереження за ситуацією у Чорному морі на тлі вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив начальник Штабу оборони Болгарської армії адмірал Еміл Єфтімов, якого цитує болгарський суспільний мовник BNT.

У Софії проходить Парламентська асамблея НАТО. У центрі уваги великого форуму – вторгнення РФ в Україну та гібридна війна Росії з метою вплинути на європейські вибори.

Виконувач обовʼязків міністра оборони Атанас Запрянов і начальник Штабу оборони Болгарської армії адмірал Еміл Єфтімов заявили перед форумом НАТО, що події у Чорному морі важливі не тільки для Болгарії, а й для всієї євроатлантичної спільноти. Вони вимагали від Альянсу більшої підтримки в частині розвідки і спостереження за Чорним морем.

"Альянс не бере участь кораблями в Чорному морі, але це не означає, що інші форми не можуть бути використані. Нам потрібна берегова протикорабельна система та оборона, якщо є країна, яка хотіла б тимчасово розгорнути такий потенціал, що зміцнило б нашу оборону в Чорному морі", – наголосив Запрянов.

Начальник Міноборони мотивував запит на берегову систему тим, що там Болгарія більш уразлива після початку вторгнення в Україну та входження Росії в економічні зони в Чорному морі.

"Російські кораблі не заходили в наші територіальні води. Минулого року в липні значні частини нашої економічної зони були оголошені небезпечними для судноплавства. Ми були першою країною, яка відреагувала, і така практика тривала до початку цього року. Цього року є таких зон не було оголошено, але в результаті трафік перемістився в територіальні води Румунії, Болгарії та Туреччини", – сказав адмірал Ефтімов.

У весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО беруть участь близько 400 парламентаріїв країн НАТО та 25 країн-партнерів організації. До програми форуму включені питання оборони та безпеки з акцентом на підтримку України та пріоритетів майбутньої зустрічі у верхах НАТО у Вашингтоні в липні цього року. Очікується, що у пленарній сесії асамблеї 27 травня візьме участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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