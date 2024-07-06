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Reuters: в Ірані на виборах переміг Масуд Пезешкіан, який обіцяв відкрити країну світові
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Reuters: в Ірані на виборах переміг Масуд Пезешкіан, який обіцяв відкрити країну світові

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Виборчий бюлетень в Ірані
Виборчий бюлетень із зображення кандидатів на дострокових президентських виборах в Ірані, Саїда Джалілі і Масуда Пезешкіана, 5 липня 2024 р. Getty Images/Morteza Nikoubazl

У другому турі президентських виборів в Ірані переміг Масуд Пезешкіан, який пообіцяв відкрити країну для світу.

Про це Reuters повідомили іранські джерела.

Зазначається, що виборці в Ірані прийшли на виборчі дільниці у другому турі виборів , щоб обрати наступника покійного президента Ебрагіма Раїсі, який загинув у травневій аварії гелікоптера разом із міністром закордонних справ та іншими посадовими особами.

Двома претендентами були 58-річний Саїд Джалілі — прихильник жорсткої лінії, колишній учасник переговорів із Заходом щодо спірної ядерної програми Ірану, і 69-річний Пезешкіан — кардіохірург і політик-реформатор, який був міністром охорони здоров'я з 2001 по 2005 рік.

Раніше в МВС повідомили, що Пезешкіян лідирує за попередніми результатами.

"Підрахунок голосів завершився, і кандидатам-суперникам повідомлено про результати. Пезешкіан випереджає свого жорсткого суперника Саїда Джалілі приблизно на три мільйони голосів", — повідомило агентству Reuters джерело, яке побажало залишитися анонімним.

Що відомо про катастрофу гелікоптера, на борту якого був президент Ірану

19 травня на північному заході Ірану сталася аварія з гелікоптером, який перевозив президента країни Ібрагіма Раїсі. Вертоліт "здійснив жорстку посадку" у гірському масиві. Аварія спричинила багатогодинну пошуково-рятувальну операцію за підтримки ЄС і Туреччини. Місцевість, де сталася аварія скеляста і важкодоступна, а крім того пошуки вертольота ускладнили дощ і туман.

Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що Раїсі літав на вертольоті Bell 212 американського виробництва.

Зранку 20 травня в Ірані офіційно підтвердили загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі в результаті аварії вертольота в гірській провінції Східний Азербайджан. Влада Ірану виключила диверсію під час авіатрощі. Разом з ним летіли глава МЗС та низка державних діячів ісламської республіки. Усі пасажири та члени екіпажу повітряного судна загинули.

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